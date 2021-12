Astroložka promluvila o nové vládě: Otřesy, zkoušky i březnová krize. Čeho se máme obávat a na co se můžeme těšit?

Petr Fiala byl 28. 11. 2021 v 11 hodin v Praze jmenován do funkce premiéra ČR a následně 17. 12. 2021 v 11 hodin byla v Praze jmenována jeho vláda.

Jak to vypadá podle horoskopu s Petrem Fialou ve funkci předsedy vlády? Dokáží hvězdy něco takového prozradit?

Petr Fiala se liší od mnoha politiků tím, že z něj na první pohled není cítit razící a bojovná či dokonce agresivní energie. Není to, minimálně podle mých úvah při pohledu do jeho horoskopu, typ horlivého testosteronového bojovníka, který by se s kopím v ruce, rudem před očima a napumpovanou žílou na spánku rval o moc. Není to ani tank nebo buldozer, jak byly a jsou někteří politikové nazýváni, ani drsný nekompromisní manažer s ostrými lokty vyžadující naprostou oddanost. To není jeho styl. A proto, byť těsně, vyhrál volby. Lidé už jsou z těch všech přestřelek a bojů unavení. Chtějí trošku klidu, míru, slušnosti a vyzrálosti. A to zřejmě vidí v Petru Fialovi.

Jaké jsou jeho hlavní předpoklady pro novou funkci?

„Akce a reakce“, tato slova mi stanula na mysli, když se dívám postavení planet spojené s Petrem Fialou. Jeho devíza je v tom druhém, tedy v reakci. Umí povětšinou velmi pohotově, klidně a distingovaně reagovat a mluvit. A, dle mého, je to i proto, že slyší. Vyslechne, co druhý říká. Umí být „přijímač“. Velká většina politiků, jak jsem si všimla, totiž vyslechne kousek toho, co je mu říkáno, „vypne příjem“ a už přemýšlí nad odpovědí, nejlépe ráznou, aby bylo vidět, že se nebojí a je to „tvrďák“. Petr Fiala slyší, to mu bylo dáno do vínku a časem to zřejmě vypiloval. Jeho následná reakce pak působí velmi klidně, obzvláště v porovnání s ostatními lidmi na politické scéně. Život je o emocích, ty, tak jak to cítím já, rozhodují o všem. Rozum je až na druhém místě. A těch siláckých ohnivých a urputných emocí už tu zřejmě bylo moc. Napadá mě, proto se možná v historii občas dostal do popředí matriarchát. Chtělo to jinou atmosféru, trochu odpočinku.

Otázka samozřejmě je, zda tato schopnost Petra Fialy bude to, co mu pomůže řídit čerstvě jmenovanou vládu. Bude to stačit?

Když se dívám do horoskopu okamžiku, kdy „se narodila“ stávající vláda, tedy kdy byla jmenována, nevidím tam moc stabilních elementů. Pár jich tam je, ale je to „ na hraně“. Nicméně, vypadá to, že tato vláda má vizi a cíl, může se jevit jako „volnomyšlenkářská a proobčanská“, ale trošku nervní.

Petr Fiala tedy bude mít se svojí vládou plné ruce práce. Má na to dost síly?

Petr Fiala se jeví, i z pohledu hvězd, jako poměrně stabilní osobnost. Ale dokáže permanentně kotvit, tedy "zastabilizovávat" vládu takto rozmanitých a mnohdy svérázných, energických a „silových“ osobností? Na to je potřeba hodně vyzrálá a pevná osobnost. A Petr Fiala bude prokazovat, jak hodně pevný je. Pravděpodobně jde o jeden z největších vrcholů jeho politické kariéry. Ale to, jakou šlamastiku bude řešit, je poměrně extrémní. Tak ožehavá témata jako povinné očkování, pandemický zákon, megatéma energetické krize, státní rozpočet, rozpočtové provizorium, obří schodek a jeho osekávání.

Je možné z hvězd vyčíst, kdy projde vláda první skutečnou zkouškou své pevnosti a soudržnosti? A vyjde z téhle zkoušky vítězně?

Jak říkají Indové: „Největší životní lekcí je dostat příležitost, a poté se naučit, jak ji využít.“ Jak se to povede Petru Fialovi, ve hvězdách vyčíst neumím. On dokáže vidět detaily, nacházet slabiny a upozorňovat na ně, kontrolovat i ovlivňovat. Uvidíme, jak dokáže řešit. Zda vidí pouze stromy, nebo i les… Každopádně odhaduji, že první zkouškové období bude prožívat už od druhé poloviny ledna 2021. Konec února bude náročný, ve druhé polovině března se bude vláda otřásat, peníze, rozpočet, sociální sféra… Náš nový premiér to bude mít náročné, na druhou stranu, on dokáže ustát hodně, i když se to nezdá.

Ještě před jmenováním vlády se Petr Fiala prvně střetl s prezidentem. Ten nakonec celkem nečekaně ustoupil. Je to konec jeho zásahů do Fialovy vlády?

Prezident mu to zřejmě někdy znepříjemní. Fiala se jen tak nedá, je to zkušený politik a Miloš Zeman je unavený. Pokud nepůjde o něco zcela zásadního, odhaduji, že do zbytečného konfliktu s Petrem Fialou nepůjde.

Zdroj: předpověď astroložky Gabriely Šátkové

