NÁZOR: Morální a duševní bída na Václaváku. Rajchl dostal pohlavek, zajímá jen naivní zoufalce

Blokáda budov i výhrůžky generální stávkou. Takový byl plán hnutí PRO 2022, které založil samozvaný mesiáš utlačovaného lidu Jindřich Rajchl. Majitel luxusních aut, několika restaurací, který má vliv na politické i podnikatelské špičky. Není známo, zda na Václavské náměstí přijel ve svém Porsche, aby kázal chudině. Hnutí PRO 2022 dosáhlo na 3 procenta volebních preferencí a dál ukrajuje příznivce Okamurovi.

V každém případě nedělní demonstrace byla spíš trapnou selankou několika tisíců naivních lidiček, kteří skočili Rajchlovi na špek. Ano, asi vždycky se najde pár takových, kteří uvěří samozvaným mesiášům i modré z nebe, protože zkrátka přemýšlení bolí. Jak jinak si vysvětlit, že jsou ochotni akceptovat Rajchla, který slibuje nemožné? Podle počtu demonstrantů Jindra Rajchl už naštěstí zajímá jen zoufalce, kteří si za několik stovek koupí kšiltovku s nápisem „Proti bídě!“ a za své těžce vydělané peníze tak podpoří „svého“ Jindru.

Na internetu je každý machr

Dorazilo méně lidí než na březnovou akci. „Pochod k budově vlády proběhl. Ale bylo to nemastné, neslané. Šlo spíš o to se vyřvat a dát si pár piv se sousedy. Rajchl zkrátka dostal pohlavek, musí to pro něj být rána,“ popsal pro Čtidoma.cz přímý účastník demonstrace Pavel Kovář z Prahy.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nedorazila, doma zůstal i první místopředseda PRO Tomáš Nielsen. Jako kdyby od Rajchla dávali jeho soukmenovci ruce pryč. Jeho sen o blokádě a generální stávce se, zdá se, rozplývá. Ztrácí podporu nejen nejbližších spolupracovníků, ale i obyčejných lidí. O tom svědčí slabá účast. Statisíce nespokojených v ulicích se prostě nekonaly – a nejspíš ani nebudou. „Lidi není složité vyprovokovat. Ale je velká otázka, zda se to panu Rajchlovi povede. Jedna věc je, co čteme na sociálních sítích, a druhá, co se děje v reálu. Na internetu je každý machr. Překvapilo by mě, kdyby se dělo něco vážného,“ řekl Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Politujme jeho oběti

Rajchlovi může jít jen o sebe samého. Blaho lidí mu je zřejmě ukradené. Dokazoval to i fakt, že během demonstrace vyzval účastníky, aby podepsali petice. Pokud se mu povede sebírat 10 tisíc podpisů, musí se s ním bavit ve sněmovně na petičním výboru. Další páka k tomu, aby vyvinul tlak ve svůj prospěch. „Možná mu vůbec nejde o to, vytvořit smysluplnou politickou sílu. Může čekat, že mu někdo něco nabídne, aby přestal. Podle mě je totiž velký pragmatik, jde mu hlavně o vlastní byznys,“ má jasno Charvát. Už dnes je podle odborníka zřejmé, že „ukusuje“ voliče Babišovi a hlavně Okamurově SPD.

Než mu na stole „přistane“ adekvátní nabídka, asi bude svolávat demonstrace a vypouštět svá moudra. Budiž mu to přáno. Jeho oběti nezbývá než litovat. „Lidé jako Rajchl si to uvědomují a chudých lidí využívají,“ dodal Charvát.

