Andrea Pomeje: Musela jsem hodně dlouho čekat, trpět a snášet jednu z největších křivd v mém životě

Starověký filozof Epiktétos kdysi řekl, že „je jenom jedna cesta za štěstím, a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc“. Na Andreu Pomeje to sedí dokonale. Přes hodně věcí se musela přenést a skousnout je. „Musela jsem hodně dlouho čekat, trpět a snášet jednu z největších křivd v mém životě,“ říká krásná DJka.

Dnes svoji pohádku konečně žije. I když je vlastně něco, co ji a jejího partnera trápí - vlaštovky, které si jejich nový dům natolik oblíbily, že se nehodlají hnout z místa. Nejen o tom jsme si povídali v našem rozhovoru.

Jak jste se s partnerem zabydleli v novém domě?

Myslím, že i přesto, že ještě nemáme všechno úplně hotové, tak jsme se zabydleli velmi rychle. Vyrůstala jsem na vesnici, pak jedenáct let žila v Praze a teď si návrat zpět do přírody neskutečně užívám.

Co vlaštovky, v pohodě? Představuji si vašeho svalnatého partnera, jak s těmi malými ptáčky bojuje...

Vlaštovky jsou velký problém. Asi kdybychom neměli nový dům, tak to tolik neřešíme, nebo spíše můj partner, který s nimi bojuje každoročně. A ano, je to opravdu vtipný, už teď se těším na jaro.

Andrea Pomeje

- třetí manželka Jiřího Pomeje (má s ním dceru Aničku)

- světově uznávaná DJka

- momentálně žije s podnikatelem Petrem Plačkem

Kde vy dva jste se vlastně seznámili?

Nebyla jsem zrovna v nejlepší životní situaci, byla jsem 6 měsíců od Jirky a sledována médii. Psali jsme si přes Instagram, celkem dlouho, rozuměli jsme si, ale do schůzky jsem se úplně nehnala. Sešli jsme se asi po měsíci a bylo to moc fajn... Od toho dne jsme spolu byli každý den až doteď. Což už je přes 3 roky.

Jak jste se popasovala s koronavirovou pandemií a hlavně s locdownem?

Bylo to náročné období, nebudu lhát. Přišla jsem o práci jako jedna z prvních a bylo to dlouhé. Vůbec jsem to nenesla psychicky dobře. Na stranu druhou jsem měla prostor si v sobě věci urovnat, takže jsem teď mnohem vyrovnanější.

Jak se to stane, že se člověk stane mezinárodně uznávanou DJkou? Má to žena snazší než muži?

Djing je stále profesí spíše mužů, i když se to může poslední dobou zdát, že žen za mixem přibývá, pořád v těch vrchních příčkách ženy moc nejsou. Díky té výjimečnosti to mají ženy možná snazší se prosadit, ale už vůbec to nemají lehké na hudební scéně. Musela jsem hodně, hodně hrát, abych dokázala, že mám skill a nejsem jen hezká holka s výstřihem.

Kde je pro DJku země zaslíbená, kde se vydělávají největší peníze?

Pro mě je na prvním místě Thajsko. Hraju tam už skoro 6. rokem. Pravidelně v Bangkoku a na Koh Samui, kde místní klub navštěvují tisíce lidí. Neskutečná atmosféra. Pokud se ale bavíme o penězích, tak je určitě perspektivnější Evropa.

Je složité žít se slavným člověkem a pak si budovat vlastní kariéru, aniž by vás viděli jako "tu od Pomeje"?

Je! Já jsem to měla ještě o to těžší, že jsem vedle sebe měla tak velikou a výraznou osobnost, jako byl Jirka. Ta kontroverze, která tam za ty desítky let byla vybudovaná, se přenesla i na mě a já musela lámat předsudky na začátku prakticky nonstop. Byl to jeden z důvodů, proč jsem začala hrát mimo ČR. Tam až jsem zjistila, že vůbec netuší nikdo, kdo jsem, a hodnotí pouze to, co umím. Tam se moje sebevědomí uzdravilo.

Dostáváte ještě dnes od lidí "sežrat" to, co se kolem Jiřího dělo?

Já jsem v té době, kdy to byla hysterie, se moc nevyjadřovala. Zato Jirka byl mimo realitu a v mediích věci zkresloval. Potom se mu nemoc vrátila a to bylo další těžké období, kdy nešlo se jakkoliv obhajovat, protože by se to stejně obrátilo proti mně. Musela jsem hodně dlouho čekat, trpět a snášet jednu z největších křivd v mém životě. Za celou dobu jsem ale nepotkala jediného člověka, který by za mnou přišel v negativním.

Pojďme na příjemnější téma - splnila jste si už všechny sny, nebo ještě nějaké zbývají?Zdaleka ne. Mám jich plnou nástěnku. Mojí motivační nástěnku, to doporučuju každému si ji doma vytvořit a dat na místo, kde trávíme nejvíce času. Protože ten pohled na ty sny vás bude tak užírat, že se k nim budete muset dokopat.

Kde se vidíte za pět let?

Za pět let si myslím nastane doba, kdy bych si přála nejspíše druhé dítě. Doufám, že budu mít za sebou spousty cestování po světě s hraním a budu zdravá.

Co je pro vás v životě nejdůležitější?

Mít zdravou rodinu. Mít zdravou duši a tělo a být milována. To se pak dá zvládnout všechno.

