Bolest Miluše Šplechtové ze seriálu Ulice: Slavný manžel ji zradil, možná dokonce vícekrát

Hvězda seriálu Ulice Miluše Šplechtová je přitom sympatická dáma, které by další neštěstí asi nikdo nepřál. „Český kulturní svět skrývá řadu osobností, jejichž talent a výjimečnost zůstávají nesmazatelně zapsány v paměti obecenstva. Jednou z těchto výrazných osobností je bezesporu Miluše Šplechtová, jejíž jméno je spjato s řadou nezapomenutelných rolí nejen v televizi, ale i v divadle,“ tvrdil pro Čtidoma.cz odborník na český showbyznys Pavel Filandr.

Hrušínský toužil po rozvodu

Faktem ale je, že rodačka z Mostu to v životě neměla vždycky jednoduché. Když potkala svého současného manžela Jana Hrušínského, zamilovala se a rozvedla se s architektem Nikolou Stojanovem. „Bylo to dilema. Nechtěla jsem nikomu ublížit, ale cítila jsem, že chci být s Honzou,“ uvedla herečka před časem. Vzali se a vypadalo to na dokonalou idylku. Bohužel však všechno skončilo velmi náhle.

Hrušínský se totiž začal vídat s produkční Michaelou Blahutovou. „Miluji ji, s ženou jsme se dohodli na rozvodu,“ řekl herec po několika měsících v novém vztahu. Zdálo se, že je to jasné a pár půjde od sebe. To se ale nestalo. Šplechtová podle všeho manželovi odpustila přesto, že se ozývaly hlasy, že se Hrušínský s milenkou vídal ještě minimálně rok. To ale mohou být jen povídačky.

Image kouč

- Jeho hlavním zaměřením je konzultovat s klientem oblékání (včetně poradenství o nákupu), osobní styl, řeč těla a etiketu.

- Vede klienta procesem zhodnocení jeho životního stylu, pomáhá mu změnit celkovou image.

Stejně jako zákulisní informace, že si pak herec našel další „bokovku“ v podobě produkční Divadla Na Jezerce Elišky Zemánkové. Těžko říct, zda šlo o drby, nebo to byla pravda. Každopádně pro Šplechtovou jistě nešlo o nic příjemného. Stejně jako když dnes kolují zvěsti, že by snad Hrušínský mohl zase někoho mít. Spíš to ale vypadá na povídačky lidí, kteří jim chtějí ublížit.

Velmi přátelská a laskavá dáma

Přitom herečka si nic takového rozhodně nezaslouží. „Je také milující matkou a babičkou, což dodává její osobě ještě více na lidskosti a teple. Její dcera Kristýna Hrušínská pokračuje v hereckých šlépějích své matky, což jistě přináší Miluši obrovskou radost a hrdost. Během své bohaté kariéry se Miluše Šplechtová objevila v řadě filmů a televizních seriálů, včetně populárních titulů, jako jsou Panelstory, Jak chutná smrt či Cesty domů. Kromě toho její hlas může publikum znát z mnoha dabingových rolí,“ vysvětluje image kouč Pavel Filandr, který se s ní několikrát osobně setkal v divadelním klubu v Kolowratu.

I proto může potvrdit, že pověst, která Miluši Šplechtovou předchází, je pravdivá. „Opravdu jde o velmi přátelskou a přístupnou dámu. Její charisma a laskavost nejsou omezeny pouze na divadelní prkna či filmové plátno, ale jsou neodmyslitelnou součástí její osobnosti.“

Miluše Šplechtová je skutečně nestárnoucí legendou českého filmu a divadla. „Její dílo i osobnost zůstávají inspirací pro současné i budoucí generace umělců a diváků. Je příkladem toho, jak umění může obohacovat nejen profesionální, ale i osobní život a jak důležité je zachovávat si pozitivní přístup a otevřenost vůči okolnímu světu,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Válka je na spadnutí. Měl bych větší šanci přežít než můj syn, říká pamětník socialistické vojny.