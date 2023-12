Co dnes dělají a jak vypadají hvězdy Beverly Hills 90210? Velké tragédie, jen z Brandona je boháč

Byla to neuvěřitelná jízda, která končila a začínala na prestižní adrese Beverly Hills 90210. Zřejmě ani samotní herci, kteří do té doby byli jen velmi málo známí, si neuměli představit, jaké šílenství bude seriál znamenat. Bez zajímavosti není ani to, že někteří z nich tak trochu kopírovali své seriálové postavy.

Shannen Doherty umírá na rakovinu

Právě o ní se dá říct, že jak byla problémová na obrazovce, tak se to s ní „táhlo“ i v reálném životě. Zahrála si svéhlavou Brendu a není žádným tajemstvím, že během natáčení dělala hodně problémů a produkce si s ní dost užila. V seriálu se pohybovala od začátku až do deváté série přesto, že fyzicky už před kamerou nestála. Stále však byla zmiňována jako jedna ze zásadních partnerek Dylana (Luke Perry).

Herečka poté strávila tři roky natáčením hitu Čarodějky, seriál ale v roce 2001 opustila kvůli sporu s herečkou Alyssou Milano. Dvakrát se vdala a rozvedla (Rick Salomon, Ashley Hamilton), než se zamilovala do Kurta Iswarienka, kterého si vzala v roce 2011. Vypadalo to jako velká láska, ovšem jen zdánlivě. Ani tentokrát to nevyšlo a v roce 2023 šli od sebe.

Doherty se momentálně potýká s vážnými zdravotními problémy. V roce 2015 prozradila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. V roce 2017 byla v remisi, ale v únoru 2020 oznámila, že se nemoc vrátila, nyní je v posledním stádiu. Podle jejích slov je už její jedinou nadějí to, že se snad co nejdříve najde na rakovinu lék.

Jason Priestley pohádkově zbohatl

Hezounek a „Mirek Dušín“ Brandon Walsh, který nikdy nechybuje, a když už, tak to čestně přizná a se svými problémy se popere tváří v tvář. Kanadský herec si za svoji roli vysloužil dvě nominace na Zlatý glóbus, ani jednu však neproměnil. Před kamerou se mnohokrát objevil i po skončení Beverly Hills, zahrál si například v seriálu Call me Fitz a mnoha dalších. Dokonce se také sám pustil do režie.

Jeho další velkou vášní jsou automobilové závody, sám si prošel několika stájemi v rámci IndyCar, když usedl za volant. Vyzkoušel si i Gumball 3000. Láska k rychlým autům se mu ale málem stala osudnou, když v roce 2002 havaroval v rychlosti 288 km/h a způsobil si vážná zranění. Naštěstí se ale zcela zotavil a stal se majitelem stáje FAZZT Race Team, která pod jeho vedením krátce fungovala v Indy Pro Series.

Nicméně ze všech členů „rodiny“ Beverly Hills 90210 se mu povedlo nashromáždit největší majetek. Odhaduje se, že má na kontech něco mezi 15 a 18 miliony dolary. Což už je velmi slušná sumička na pokojné stáří.

Luke Perry si předpověděl smrt

Ikonický herec ztvárňoval zadumaného dospívajícího rebela Dylana McKaye – a první lásku Brendy Walsh – v letech 1990 až 2000. Po skončení seriálu se otec dvou dětí postavil na jeviště v londýnském West Endu v divadelní inscenaci Když Harry potkal Sally po boku Alyson Hannigan, objevil se v produkci HBO apod. Ovšem nic moc velkého.

Jeho restart přišel v roce 2017, kdy si zahrál Freda Andrewse v seriálovém mysteriózním dramatu Riverdale. Zdálo se, že konečně vystoupil ze stínu Dylana, což pro něj i podle jeho přátel znamenalo málé vítězství. Když se měl po letech znovu objevit v pokračování Beverly Hills, tak údajně prohlásil, že raději zemře, než aby do toho šel.

Bohužel jeho „věštba“ se naplnila. Bylo mu dvaapadesát, když z ničeho nic dostal mozkovou mrtvici a upadl do umělého spánku. Přes veškerou péči a snahu lékařů už se z něj neprobudil.

Jennie Garth měla za ušima

Herečka vládla West Beverly v letech 1990 až 2000 jako princezna z Beverly Hills Kelly Taylor. Chodila s Brandonem a Dylanem a byla láskou mnoha televizních diváků. Od ukončení seriálu si matka tří dětí zahrála ve filmech What I Like About You a Mystery Girls a v roce 2007 se ukázala v americké soutěži Dancing With the Stars (obdoba naší StarDance).

Má podnikavého ducha – peníze, které dostala za Beverly Hills, investovala do nemovitostí a povedla se jí řada pěkných obchodů. S Tori Spelling se staly tváří kolekcí bytových doplňků, je také velmi aktivní na Instagramu.

V roce 2013 se herečka po 12 letech manželství rozvedla s hvězdou Twilight Peterem Facinellim, se kterým má tři děti. V roce 2015 se provdala za herce Davea Abramse, tento vztah i přes problémy stále trvá.

Zdroje: redakce, yahoo.com, ew.com, Instagram

