Dobrý herec, špatný otec. Tom Cruise jde z role do role, ale kontakt s dcerou mu sekta zakázala

Osobní život Toma Cruise (60) jako jednoho z nejznámějších předních mužů Hollywoodu přitahuje stejnou pozornost jako jeho filmová kariéra. Byl třikrát ženatý a v průběhu let chodil s řadou slavných žen. Naposledy se na Grand Prix Formule 1 v Miami objevil se zpěvačkou Shakirou (46). Zdroj pro magazín Page Six prohlásil, že kolumbijská zpěvačka poté, co se loni v létě rozešla s dávnou láskou Gerardem Piquém (36), potřebuje měkký polštář, na který by mohla padat. Tom zkrátka má pro ženy slabost, ale na jednu, které v žilách koluje jeho krev, zapomíná.

Když vás je na vztah víc

Americká akční hvězda – až na výjimky hrající slušňáky nebo pohledné piloty v kožené bundě – se svou tehdejší přítelkyní Katie Holmes (44) zplodila dceru. V průběhu porodu nastávající maminka nesměla na příkaz Toma vzdychat bolestí a vůbec vydat ani hlásku. Scientologická církev, k níž se ústřední postava špionážních filmů Mission: Impossible (1996–2023) hlásí od dob vztahu s producentkou a herečkou Mimi Rogers (67), totiž nařizuje matkám při porodu mlčet. Poté, co se pár v roce 2011 rozešel, role otce sto sedmdesát centimetrů vysokému herci přestala být po chuti. Již dospívající Suri neviděl přes deset let!

Přeskočilo mu?

Cruise se v roce 2012 přiznal, že se s dcerou přestal stýkat tři měsíce po jejím narození, tedy hned poté, co se od něj Katie Holmes odstěhovala. „Poslouchejte, když dojde k rozvodu… věci se změní,“ řekl právníkům. „Není to ideální scéna. Není to ideální situace.“ Na otázku, zda v tom roli hraje právě scientologie, odpověděl: „Ano, je to jedna z variant,“ uvedl ten, který kdysi snil o povolání katolického kněze.

V roce 2016 byla kontroverzní církev, k níž se hrdě hlásí i další VIP osobnosti, jako je John Travolta (69) nebo (překvapivě) Will Smith (54), opakovaně obviněna z toho, že držela Toma a Suri od sebe, protože podle jejích pravidel mají členové zakázáno stýkat se s nevěřícími. Jelikož ani Suri, ani Katie ke scientologii nepatří, Tom údajně nemohl mít vztah ani s jednou z nich.

Profimedia.com Suri roste do krásy!

Tomův plán B

Bývalá scientoložka Leah Remini pro americký denní tisk The Post Journal uvedla, že scientologie považuje bývalou partnerku Katie za „nepřítele“, a odhaduje, že Tom vyčkává, až Suri zestárne, aby ji k víře, která je mnohými vnímána jako sekta, mohl zlákat. Otázkou je, zda se jeho dcera nechá. Kromě dramatu okolo její slavného otce ji evidentně nic netrápí. Má relativně normální život se svou matkou – a ta jí chce dopřát klidné, stabilní zázemí. To Tom Cruise nemá – a ještě chvíli ani mít nebude.

