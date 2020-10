Dodnes nevíme, jak zavraždili kmotra Mrázka. Mýtus o ledové kulce a prostřelenému balíku peněz

Jedna rána přímo do srdce skrze obálku plnou peněz. Kontroverzní podnikatel František Mrázek zemřel symbolickou smrtí. Peníze byl motiv každého jeho činu, kterým ovládal podsvětí, kde byl jak ryba ve vodě už za socialismu.

Vekslák kmotrem

František Mrázek svoje nelegální podnikání rozvíjel již za minulého režimu. Lokty ostřil obchodem s čímkoli, po čem byla poptávka. Zboží ze západu bylo hitem, ať už šlo o oblečení, nebo třeba walkman, Mrázek byl vždy připraven.

Sametová revoluce však otevřela nové příležitosti a Mrázek, který už v té době disponoval milionovým jměním, se mohl pustit do hry o jednu úroveň výš. Oblíbil si trh s realitami a s pomocí společníků vylákal z bank úvěry v řádech sto milionů.

Svůj “podnikatelský” vrchol zdolal tím, že jako mozek finanční skupiny ovládal potravinářský kolos Setuza a olejářskou společnost Český olej. Pověst Mrázka byla už v této době opředená legendami a spekulacemi. Údajně si během své “kariéry” objednal několik vražd a hlavní páteří jeho moci byl fakt, že ovládal hned několik politiků.

Kromě toho, že se veřejně rád chlubil svým miliardovým majetkem, tak nezastíral dlouhý seznam kontaktů na nejvyšší politické představitele. Díky tomu stál tak trochu mimo zákon. Zákulisní hry kolem Setuzy ho však pravděpodobně stály život, ale pachatel či ten, kdo si vraždu kmotra Mrázka objednal, není ani po 13 letech odhalen.

Vražda jako z filmu

Když František Mrázek nastupoval do svého opancéřovaného automobilu, z dálky vyletěla kulka a přesně zasáhla svůj cíl. Zda společně se srdcem kmotra českého podsvětí kulka proletěla i balíkem peněz, je spíše pohádkou nežli realitou, ale celý incident jen dokazuje, že ten, kdo zmáčkl spoušť, nebyl žádný amatér.

Později policie zpochybnila tvrzení, že vrah střílel z velké dálky, ale mohl být klidně i deset až patnáct metrů od těla oběti. To však nic nemění na faktu, že vrahem byl profesionál.

O tom, kdo si mohl vraždu kmotra Mrázka objednat, se vedou spekulace, ale z podstaty je podezřelých mnoho. Nedávné svědectví policistů tvrdí, že v den jeho smrti byl odvolán tým, který Mrázka neustále sledoval.

Pokud by šlo o účelový úklid svědků, naznačoval by takový postup objednávku z vysokých pater české politiky. Další velmi podezřelou okolností jsou vypnuté bezpečnostní kamery v areálu jeho sídla v pražské čtvrti Lhotka.

Mnoho otázek se vyrojilo nejenom kolem samotné vraždy, ale také co se stalo s Mrázkovým slavným archivem, plným kompromitujících materiálů, díky kterým údajně držel v hrsti podnikatele, lidi z podsvětí a politiky.

Mýtus kmotra

Představa, jak jeden z nejobávanějších občanů České republiky umírá speciální kulkou nájemného vraha, která přímo ukončí tep srdce, je jako zrozená do filmů a knih. Film Příběh kmotra či kniha Kmotr Mrázek podobné pasáže obsahují, ale realitu znají pouze vyšetřující policisté.

Jak moc silné byly tlaky, které znemožnily případ dotáhnout do konce, se veřejnost pravděpodobně nikdy nedozví.

Občasná vzpomínka na Františka Mrázka i po třinácti letech vzbuzuje stále zájem a možná by se díky časovému odstupu mohlo odhalit něco, s čím by svědci po letech mohli beze strachu vyjít na veřejnost. Do té doby bude příběh Františka Mrázka opředen legendami. Třeba jako ta o ledové kulce, která se rozpustila po tom, co zasáhla balík plný peněz a následně srdce šéfa českého podsvětí…

