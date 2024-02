Dominika Myslivcová v slzách! Mateřství asi není takové, jaké si představovala. Může za to partner?

Když před pěti měsíci Dominika Myslivcová porodila krásného a zdravého synka, zdálo se vše zalité sluncem, lépe řečeno její oblíbenou růžovou barvou. Uteklo pár týdnů a už to asi taková idylka není. A to přesto, že se influencerce povedlo shodit kila a vypadá zase naprosto báječně.

Nicméně se spekuluje, že blondýnka se pro mateřství prostě nenarodila, i když se i dle jejích známých velmi snaží. Prý ji ale velmi trápilo třeba to, že se nemohla účastnit bujarého veselí na konci roku nebo nemohla být součástí tradičních zimních radovánek ve Špindlerově Mlýně. Nakonec, ona sama na Instagramu uvedla, že si opening ve Špindlu užila poněkud jinak. Tvrdila sice, že není nad střízlivá rána, podle mnohých je to ale jen přetvářka.

Chodí za jinými ženami?

Na druhou stranu je otázka, co je na tom pravdy, může jít klidně i o drby, které mají pouze za cíl ji očernit. Nakonec, nebylo by to poprvé a zřejmě ani naposledy v jejím životě, kdy se světem šířily informace, které se později ukázaly jako liché. Faktem však zůstává, že Myslivcová, kterou její fanoušci uctívali skoro jako modlu, je definitivně pryč.

Buď jak buď, hodně se šíří řeči o tom, že za některé potíže možná může její partner, podnikatel Zdeněk Chytil. Mluví se o něm jako o chlapíkovi, který nemá problém prohánět jiné ženy, což měl dělat i v době, kdy byla jeho drahá polovička těhotná. Bylo by tedy logické, pokud by se jí to nelíbilo.

Tajila bohatého milence

Není žádné tajemství, že ani Myslivcová není v ohledu partnerů zrovna dokonalost sama. Povídá se o ní, že nikdy neměla problém randit s mužem jen proto, že měl hodně peněz. Příkladem budiž její vztah s Antonínem Charouzem, který dlouho tajili. Barbie dokonce tvrdila, že je sice zadaná, ale její přítel je cizinec apod. Přitom s podnikatelem byla od první chvíle, kdy se přesunula z Brna do Prahy, Charouz jí rozjížděl kariéru.

Náš tradičně dobře informovaný zdroj z českého showbyznysu také tvrdí, že i když byla s Charouzem, stýkala se i s jinými muži. Což prý nakonec byl hlavní důvod, proč se s byznysmenem rozešla. Může tedy svému současnému manželovi něco vyčítat? Každý nechť to posoudí sám.

Oznámí další těhotenství?

Asi to chce ještě čas, než se ukáže, jaká je pravda a jak to mezi Myslivcovou a Chytilem momentálně je. Stejně tak může nějakou dobu trvat, než si blondýnka definitivně zvykne, že je maminkou na plný úvazek, a na hodně věcí z minulosti zkrátka musí zapomenout. Minimálně na pár let. A kdo ví, třeba brzy oznámí, že je znovu těhotná…

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Odborníky děsí chování kosatek. Milují žraločí játra a velrybí jazyk, zabíjejí jen tak pro zábavu.