Felix Slováček ml.: Jsem hrdý na náš rod, i když jako dítě jsem se občas styděl

Někdy to muselo být jako ve zlém snu. Když média propírala rozchod jeho rodičů a později i jejich nové vztahy, jméno Felix Slováček nemuselo být vždy všeobecně oblíbené. „Dnes to ve svých osmatřiceti beru jinak. Ale když jsem byl mladší, tak jsem samozřejmě potíže vnímal. Člověk se za to jméno někdy i stydí,“ říká talentovaný saxofonista, klarinetista a také herec pražského divadla Adverte.

Možná i proto se snaží být pro své dva syny nejlepším tátou. Navíc se zdá, že rodinná umělecká tradice bude pokračovat, jak prozradil Felix Slováček ml. v našem rozhovoru. Na své potomky je moc pyšný. Má proč.

Strašnické divadlo – Adverte

Nové Divadlo francouzské komedie přináší nejúspěšnější hry pařížských scén v podání osvědčených herců. Součástí souboru je i mim Martin Sochor, který studoval herectví a pantomimu v Paříži u Marcela Marceau. Sochor kombinuje mimický projev s klasickým herectvím, příkladem je třeba jeho role v úspěšném představení Nefňuka se společností The Tap Tap na prknech Národního divadla. Hrál v muzikálech Cyrano, Hello Dolly, Do naha, v mnoha divadelních kusech a televizních seriálech.

Potatili se vaši kluci, mají hudební vlohy?

Ano! Mají hudební sklony i hudební sluch. Starší syn hraje na klavír, teď začal i na clarinet. Oba hezky zpívají, mají hudební rytmus, takže uvidíme, jak se to vyvine. Pokud budou chtít hrát na nějaký nástroj, tak jim určitě bránit nebudu a budu je v tom podporovat. Jestli budou chtít dělat něco jiného, co bude smysluplé a co je bude bavit, tak je také podpořím.

Být synem slavných rodičů - je to dar nebo prokletí?

Ani jedno. Je to tak, jak to je, s tím člověk nic neudělá. Ve svých osmatřiceti letech beru všechno jinak. Ale když jsem byl mladší, tak jsem samozřejmě potíže vnímal. Člověk se za to jméno někdy i stydí. Vezměte si, že jako dítě s rodiči někam jdete, tak je všechna pozornost upřena na ně, ale samozřejmě i na vás. Někomu to může být nepříjemné. Já jsem ale hrdý na to, jaké rodiče mám, stejně jako na své jméno. Jsem hrdý na náš rod.

Prý kdo umí hrát na klarinet, automaticky zvládá i saxofon, je to pravda?

Když někdo umí hrát na klarinet, tak má samozřejmě k saxofonu blíž. Ale clarinet je podle mě těžší zvládnout. Také se nástroje liší v hmatech a v plátcích. Ale kdo chce, cestu si určitě najde k oběma.

Kromě muzicírování se věnujete i hraní, teď hrajete v divadle Adverte ve Strašnicích. Jak si to po koronavirové pauze užíváte?

Návrat na jeviště i na koncerty si užívám, protože rok a půl dlouhá covidová pauza byla velmi nepříjemná. Na druhou stranu bylo fajn, že jsem mohl udělat hodně práce na chalupě. To by za normálních podmínek nešlo.

Co jste tam dělal?

Pracoval jsem na zahradě, dělali jsme základy do stodoly a čeká nás ještě hodně další práce, k celkovému zvelebení jsme zatím dokončili jen první fázi. Také není lehké sehnat řemeslníky, takže jsem se opravdu nenudil.

Kdy jít do divadla Adverte? Třeba hned v sobotu 23. října, hraje se zde komedie Stará láska nerezaví. Těšit se můžete na Felixe Slováčka ml., Martina Sochora, Báru Mottlovou, Mirka Šimůnka a Lucii Vojtovou. Další program najdete Třeba hned v sobotu 23. října, hraje se zde komedie Stará láska nerezaví. Těšit se můžete na Felixe Slováčka ml., Martina Sochora, Báru Mottlovou, Mirka Šimůnka a Lucii Vojtovou. Další program najdete zde

Myslíte si, že se něco podobného může letos na podzim, případně příští rok na jaře opakovat?

Doufám, že tahle situace úplného lockdownu se už opakovat nebude. Vzhledem k tomu, že už jsme proočkovaní a máme nějaké protilátky, tak nevidím důvod.

Jaká opatření by pro vás byla dostatečná a co je už přes čáru?

Vzal bych to z jiné strany. Proč já jako umělec nebo divadelník a muzikant nemůžu hrát pro sto nebo dvě stě lidí, když ve fabrikách může být vedle sebe namačkaných dva tisíce lidí? To je mi záhadou. Myslím si, že to je zkrátka nefér a že jsme na tom byli opravdu nejvíce biti my herci a muzikanti.

Jak se na divadelních prknech liší Felix Slováček od reálného?

Samozřejmě na divadle jsem extrovert, protože se to ode mě většinou vyžaduje. V osobním životě jsem normální, spíše introvert a skromný člověk.

Jaká role je vám nejbližší?

To nevím, takhle o tom nepřemýšlím. Ale měl jsem hodně možností hrát v komediích, naopak v Krysaři jsem si zahrál vážnou roli. Baví mě zkrátka všechno, co má nějakou hlavu a patu.

PRACHY JAKO BY Z NEBE PADALY

O čem je další hra divadla Adverte? Jednoho večera se v obýváku objeví peníze. Nikdo je tam ale nepoložil, a přesto se každý další den objevují bankovky, jako kdyby padaly z nebe. Je to štěstí, anebo prokletí? Ve hře excelují Michaela Kuklová (53), Martin Sochor (55) a Felix Slováček (38), premiéru provázely výbuchy smíchu.

KAM DÁL: Ovčáček jezdí limuzínou s řidičem? Papalášství se na Hradě dědí, ale dříve bývalo pro výkon funkce nezbytné.