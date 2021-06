Jako dítě skončil v popelnici, nikdo o něj nestál. Dnes je Freddie Figgers milionář a jeho příběh fascinuje

Když bylo Freddiemu 8 let, tak mu jeho adoptivní otec prozradil něco, co by ustál jen málokdo. Po zbytek života na to nezapomněl. „Tvoje biologická máma tě odhodila. Já a Betty Mae jsme tě nechtěli poslat do děcáku, tak jsme tě adoptovali.“

Mezi odpadky

Freddie byl totiž jako miminko pohozený vedle kontejneru na odpadky v americkém státě Florida „Když jsem to slyšel, byl jsem v šoku. Cítil jsem se hrozně. Cítil jsem se nechtěný. Můj táta mě ale vzal za rameno a řekl mi, ať se tím nikdy nenechám znepokojit,“ vzpomínal Freddie.

Jeho adoptivní otec Nathan Figgers byl údržbář. Betty Mae, jeho adoptivní matka, pracovala na farmě. Bydleli na Floridě a když se Freddie narodil, bylo jim přes 50 let, přesto se ho ujali.

Dali mu všechnu péči a lásku, kterou mu dát mohli. Doma určitě nijak nestrádal. Horší to ale bylo ve škole. Když se jeho spolužáci dozvěděli o tom, že je adoptovaný a kde ho jeho rodiče našli, začali ho šikanovat.

Šikana

Nadávali mu a pokřikovali na něj. „Pamatuju si, že někdy, když jsem vystupoval z autobusu, tak mě starší děti popadly a strčili do popelnice.“ Šikana se postupně zhoršovala. Nathan na něj musel každý den čekat u autobusu, aby ho doprovodil domů. Nakonec se ale děti začaly smát i Nathanovi. „Podívejte na toho staříka s holí,“ pokřikovaly.

Pro jeho syna byl ale hrdinou. „Můj táta vždycky všem pomáhal. Vždycky zastavil, aby pomohl s rozbitým autem. Také dával jídlo chudým. Byl prostě úžasný.“

Začátek celoživotní vášně

Freddie byl počítači fascinovaný už odmala. Jeho rodiče si je ale nemohli dovolit. Jednou ale našel starý a rozbitý "stroj" značky Macintosh na dobročinném bazaru. Protože nefungoval, byl opravdu za babku a jeho rodina mu ho mohla koupit.

Nadšeně si ho přinesl domů a celý ho rozebral. Na první dobrou našel, co s ním bylo v nepořádku, a dokázal ho opravit pomocí součástek ze starého rádia. Poté, co se počítač po 50. pokusu o jeho opravu skutečně zapnul, byl Freddie štěstím bez sebe. V ten moment věděl, že chce technologiím věnovat celý svůj život.

To také udělal a nyní je z něj milionář. Dokonce má svou vlastní technologickou firmu Figgers Communications, jejíž hodnota se odhaduje na 62 milionů dolarů.

Zdroj: BBC

