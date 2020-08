Režisér Roman Polanski: Utekl před transportem do Osvětimi, manželku mu zabil šílený Charles Manson

Každému se v životě přihodí něco zlého, ale osud tohoto režiséra provází jedna tragická rána za druhou. Kariérně sice dosáhl všeho, co si může filmař přát, ale v soukromém životě je roky na útěku a k tomu si v sobě nese neuvěřitelná traumata, se kterými se nikdy nebyl schopen vypořádat. A to ani ve svém pokročilém věku, dnes totiž slaví 87. narozeniny.

Narodil se v židovské rodině polského původu v Paříži roku 1933. Jeho otec se ve Francii rozhodl prosadit jako malíř a když se mu to nepovedlo, vrátil se i s rodinou zpět do Polska. V roce 1937 se přestěhovali do Krakova. Když začala druhá světová válka, život se pro něj stal mnohem těžší. Protože byli židé, museli se přemístit do krakovského ghetta, kde čekali na transport do Osvětimi. Život v ghettu byl hrozný. Tisíce lidí se mačkalo na jednom místě. Jídla i vody byl nedostatek. Všechny tyto šílené zážitky později vyobrazil ve svém slavném filmu Pianista. Na vlastní oči viděl, jak při jednom zátahu na ulici střelil německý důstojník pistolí do hlavy stařenu a krev se rozlévala po dlažbě. S partou stejně starých chlapců prolézal kanalizací ven za hranice ghetta, aby opatřil jídlo pro hladovějící rodinu nebo aby si opatřil poštovní známky, které sbíral. Udělal to snad dvacetkrát.

Smrt rodiny v Osvětimi

Matka s jeho sestrou zemřely v Osvětimi, ale jeho zachránil otec. Pár dní před tím, než měl nastoupit do transportu, mu pomohl utéct. Najednou se Polanski ocitl na světě úplně sám. Celá jeho rodina zemřela v plynových komorách. Před nacisty se schovával u polské rodiny Wilkových, kterou jeho otec uplatil, aby syna přijala. Ocitl se na nuzném venkově, kde mu zdejší lidé ani nevěřili, že existuje něco jako elektřina. Málem ho zastřelili Němci, když si z něj z legrace udělali cvičný terč, a jednou byl tak surově zbit, že strávil mnoho času v nemocnici, kde mu lékaři museli do zad voperovat kovovou destičku.

Naučil se číst a psát

Když války skončila, neměl se kam vrátit. Protože za války nesměl chodit do školy, neuměl číst ani psát. Bylo mu sotva patnáct let. Naštěstí jeho otec hrozný koncetrační tábor přežil a nakonec se našli. Dohnal školu, naučil se číst a psát a vyučil se elektrikářem. To mu ale nestačilo, protože ho velice lákal svět filmu. I přes nesouhlas otce šel studovat filmovou režii do Lodže.

Vražda milované ženy

V roce 1962 natočil film Nůž na vodě, za který byl nominován na Oscara. Dveře Hollywoodu se mu najednou otevřely dokořán. Uspěl a točil jeden trhák za druhým. Inkasoval miliony dolarů, pronajal si krásnou vilu v Beverly Hills a zamiloval se do krásné herečky Sharon Tate, kterou si vzal za ženu. Byla to láska jako trám. Jeho štěstí ale nemělo trvat věčně. Když byl služebně v Londýně a jeho milovaná žena měla měsíc před porodem, stala se obětí šíleného Charlese Mansona a jeho sekty. Tento šílený muž věřil, že se schyluje k rasové válce mezi bělochy a černochy. Prý ji měli předpovědět samotní Beatles svým albem, které mělo černobílý obal. Jeho fanatičtí nohsledové se do vily vloupali a všechny obyvatele povraždili. Své vraždy chtěli svést na černochy, a tak spustit válku. Těhotnou Sharon ubodali jako poslední. Uřízli jí prso a na zeď napsali její krví PRASE. Byl to šílený masakr. Když se to Polanski dozvěděl, nervově se zhroutil. Ochotně pomáhal policii vrahy dopadnout. Když se ale v bulvárním tisku objevily zprávy, které naznačovaly, že by měl mít s vraždou něco společného, raději Ameriku opustil.

Obvinění ze znásilnění

Po letech se ale do Ameriky vrátil a natočil další skvělý film Čínská čtvrť s Jackem Nicholsonem. Po natočení mu Nicholson půjčil svou vilu a jel na dovolenou do Colorada. V Nicholsonově vile Polanski nafotil mladinkou Samanthu Gaileyovou. Její matka vymetala s dcerou divoké večírky a chtěla dceru prostrčit mezi modelky. Možná za každou cenu. Potom se s ní vyspal. A skandál byl na světě. Polanski později u soudu řekl, že nevěděl, kolik dívce ve skutečnosti je a že už v té době nebyla pannou, což byla opravdu pravda. Jisté bylo ale jedno. Bylo jí pouhých třináct let. Hrozilo mu padesát let za mřížemi. Polanski byl zatčen a obviněn ze znásilnění a sexu s nezletilou. Advokáti se však dohodli se soudcem. Režisér nakonec nakonec dostal devadesát dnů, ale musel podstoupit psychiatrické vyšetření. Polanski byl nakonec venku dokonce po 42 dnech. Soudce si své rozhodnutí později rozmyslel a chtěl Polanského strčit za mříže na delší dobu. Když se to ale Polanski dozvěděl, sednul rychle na letadlo a prchl do Francie.

Záchrana od oběti

Amerika se pro něj stala tabu. Když v roce 2003 dostal Oscara za film Pianista, zlatou sošku místo režiséra musel přebrat Harrison Ford. V roce 2009 si Polanski jel do Švýcarska pro cenu za celoživotní dílo. Na žádost USA byl okamžitě zatčen a Švýcaři začali přemýšlet, zda ho do USA vydat, či nevydat. Nakonec ho zachránila samotná jím znásilněná Samantha, která prohlásila, že americká justice jí ubližuje víc, než kdysi Polanski, a že si na ní soudce dělá kariéru. Polanského tedy nakonec pustili.

