George Clooney se opřel do Trumpa. Prozradil, jak se exprezident USA choval na divokých večírcích

Herec momentálně ve Velké Británii propaguje svůj nový film The Tender Bar, který zrežíroval a promítá se na londýnském filmovém festivalu. Ukázal se také v tamním politickém pořadu, který moderuje Andrew Marr.

Krátce se vyjádřil i o bývalém prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Clooney totiž Trumpa znal ještě dlouho předtím, než se zabýval politikou, z různých večírků vybrané společnosti.

„Je to úsměvné, býval to hrozný blbec. Znal jsem ho ještě předtím, než se rozhodl kandidovat, zajímaly ho jen holky a nic jiného. Vždy ke mně jen přišel a ptal se mě, jak sbalit tu či onu dívku. To jediné ho zajímalo,“ řekl Clooney.

Zachránce lidu

Pak herec obrátil svou pozornost i na Trumpovy příznivce, kteří ho vidí jako zachránce obyčejného lidu. Herec má totiž zcela jiný názor a nebojí se ho říct nahlas. „Ta myšlenka, že je tu celá skupina lidí, která si myslí, že je šampion a rve se za ně, zkrátka nemůže obstát v reálném životě,“ uvedl George Clooney.

Poté spekuloval o tom, co si myslí, že by se stalo, kdyby se Trump rozhodl znovu kandidovat do Bílého domu. „Chvíli mu to snažení asi vydrží, ale pevně doufám, že už jsme se z minulosti poučili.“

V rozhovoru pro BBC také uvedl, že se v politice angažovat nehodlá. S jeho ženou Amal se prý rozhodli, že by si měli zbývajících let vážit a prožít je naplno. Další roky svého života tedy veřejnou funkcí vyplnit rozhodně nechce.

