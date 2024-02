Herec Jiří Krytinář měl život plný skandálů. U žen hledal pomazlení, na dně skleničky zábavu

Někteří herci mají výhodu ve svém poznávacím znamení, které je sice předurčuje pro specifické role, ale na druhou stranu nemají v uměleckém rybníčku velkou konkurenci. Jedním z takových byl také Jiří Krytinář, hodinář, který se rozhodl prosadit se ve světě filmu a divadla, a také se mu to podařilo. Život jednoduchý neměl, ale pral se s ním víc než statečně.

Problémy řešil po svém

Svoji odlišnost si Jiří Krytinář začal samozřejmě uvědomovat už v dětství. A protože děti dokáží být i poměrně kruté, neměl to mnohdy vůbec snadné, jak známý herec potvrdil i v pořadu České televize 13. komnata. On si ale brzy dokázal poradit: „Spolužáci na mě ze začátku koukali, že jsem nějaký moc malý, a postupně mě přerůstali, a tak se na mě vytahovali. Já jsem se snažil být hyperaktivní, a když mě kluci šikanovali, tak jsem kamarádil s vysokými holkami a ty jim vždycky nabančily,“ prozradil.

Utekl před operací

Ačkoliv už měl v dětství domluvenou operaci, která by mohla alespoň částečně jeho problémy vyřešit, byl tak vyděšený z ostatních dětí, které musely po takovém zákroku dočasně jezdit na vozíku, že raději utekl z nemocnice. Rodiče se potom rozhodli, že nechají vše tak, jak rozhodla příroda. „Maminka to obrečela, táta to bral srdnatě, ale také ho to mrzelo,“ uvědomoval si Jiří Krytinář, jak musela být jeho nemoc, tedy osteochondrodysplázie, pro jeho rodiče zdrcující. Koho by tehdy mohlo napadnout, že jejich syn v dospělosti natočí kolem sto dvaceti filmů a pohádek nejen v Československu a později v Česku, ale také za hranicemi.

Jedna, nebo dvě dcery?

I přes svůj handicap se ale Jiří Krytinář nijak nestranil běžného života ani lásky. „Žena je pro mě sluníčko. Já jsem u nich vždycky hledal pomazlení a vždycky jsem v nich viděl maminku. Byl jsem pro ně vždycky takový talismánek nebo duchovní kamarád,“ vysvětloval herec. Ne vždy se ale jednalo jen o duchovní přátelství, jak o tom svědčí také jeho nemanželská dcera, kterou tehdy již rozvedenému herci porodila mladá milenka. Také z manželství se Krytinářovým narodila dcera, která je stejně jako oba její rodiče menšího vzrůstu. Ta měla se svým otcem vztah jako na houpačce.

Alkohol byla jeho zhouba

Jiří Krytinář byl mezi herci i přáteli známý tím, že nikdy neodmítl skleničku. K alkoholu měl bohužel až příliš blízký vztah, a tak se jednoho dne v bulváru objevily zprávy o tom, že sehrál představení pro děti viditelně opilý. A kdyby jen to, takovéto informace byly dokonce doprovázeny snímky, na kterých se herec před lidmi v opilosti obnažoval. To tehdy jeho dceru přimělo k dočasnému zavržení vlastního otce a raději se k němu příliš nehlásila.

Konec malého Goliáše

Smíření ale naštěstí přišlo ještě před koncem Krytinářova života. O důvodu jeho smrti se hodně spekulovalo. Zatímco výsledky pitvy prý potvrdily plicní embolii, jeho dcera v několika rozhovorech tvrdila, že šlo o infarkt. Jasné ale je, že nejmenšímu českému herci delší dobu zdraví nesloužilo tak, jak by mělo. Nezdravá životospráva a nadváha působily na muže vysokého 124 cm jako postupný jed. Zemřel 29. září 2015 v osmašedesáti letech.

