Herec Leoš Suchařípa: Na Sibiři se naučil pít vodku jako vodu, jeho život ničili komunisté

Jeho nezaměnitelný hlas a herecký projev si diváci mohou užívat zvláště ve filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne, kde svébytný herec Leoš Suchařípa ztvárnil hlavní roli Karla Fauna, stárnoucího svůdníka s vlastní jasnou životní filozofií. Objevil se i v dalších snímcích, jako jsou filmy Ene bene, v dlouho trezorových Skřiváncích na niti, v sérii o básnících i dalších. Jaký byl ale soukromý život herce a otce neméně známého Davida Suchařípy?

Studia u nás i v Moskvě

Leoš Suchařípa se narodil před druhou světovou válkou, v roce 1932 ve Varnsdorfu do židovské rodiny. Není tak bohužel divu, že v krutých letech, která následovala, přišel o otce, jenž nepřežil tyranii koncentračního tábora. Sám budoucí herec se v době dospívání vydal na varnsdorfské gymnázium a odtud na pražskou DAMU. Ani tam ale neskončil, jeho další cesta za vědomostmi vedla do Moskvy, na Státní divadelní institut A. V. Lunačarského tamní vysoké školy divadelní. Vzhledem k dalšímu vývoji v tehdejším Československu by se mohlo zdát, že musel mít otevřenou cestu k jakémukoliv vysněnému cíli. Jenomže všechno bylo jinak.

Spolupracovník KGB a milovník vodky

Studium v Moskvě mělo tehdy také svoje stinné stránky a jednou z nich byla „nabídka“ spolupráce s tamní KGB. Herec podepsal, nic jiného ani nezbývalo, ale podle všeho nebyl sovětským soudruhům jako agent nic platný, protože se od něj ani přes autogramem potvrzenou spolupráci nic nedozvěděli. Jedním z těch tehdy šťastnějších setkání bylo pro Leoše Suchařípu seznámení s baletkou Tonjou, s níž se také oženil. Následně se na několik let se svojí ženou přestěhoval na Sibiř. Tam také kromě jistě bohatých a zajímavých zkušeností získal i nezdravý návyk. Stejně jako ostatní místní obyvatelé přijal i on myšlenku, že jedno písmeno nic neznamená a vodu vyměnil za vodku. To mu zůstalo až do konce života.

Osudové rozhodnutí a reakce komunistů

Po návratu do vlasti se jeho první manželství celkem brzy rozpadlo, ale netrvalo dlouho a Leoš Suchařípa stál před oltářem znovu, tentokrát s divadelní teoretičkou Helenou, s níž zůstal až do konce svého života a se kterou vychoval dvě děti – syna Davida a dceru Lucii. To všechno i přes problémy, s nimiž se herec potýkal po okupaci Československa spojeneckými vojsky. Jako bývalý student moskevské vysoké školy byl do osudného roku také členem komunistické strany, ale právě po vpádu cizích vojsk, která měla bránit národ před jeho vlastním přáním a svobodou, se rozhodl udělat za touto minulostí tlustou čáru. A komunisté oplátkou udělali neméně radikální řez v jeho herecké kariéře.

Z Prahy na oblast

Z pražského herce se stal herec oblastní, angažmá dostal v Ústí nad Labem, kde ale přes týden mohl žít jen na ubytovně, a tak stěhování celé rodiny nepřipadalo v úvahu. Jeho syn David pak pro Blesk vzpomínal na chvíle svého dospívání a konstatoval, že právě toto bylo příčinou, že nemohl v tak důležité době vyrůstat po boku svého otce. I když se občas objevil v malé filmové roli, příležitostí pro tak svérázný herecký projev komunistické scénáře příliš nenabízely. Proto si Leoš Suchařípa musel počkat až na změnu poměrů po listopadové revoluci v roce 1989. Devadesátá léta se pak stala jeho hlavní hereckou sezónou. Vyšší věk se už ale ozýval a umělec se musel potýkat s mnoha zdravotními problémy. Vinu na tom jistě neslo i jeho nestřídmé pití a kouření, které se mu lékaři marně snažili zakazovat.

Těžké zdravotní problémy

Ke stáří měl Leoš Suchařípa za sebou infarkt a dvě mrtvice, z nichž jedna mu způsobila ochrnutí poloviny těla a také jej připravila o schopnost řeči. Vůle byla ale silnější než smrt, a tak se herec po rekonvalescenci vrátil zpět na jeviště a před kameru. Plné zdraví se ale nikdy nevrátilo a na počátku nového tisíciletí se musel potýkat s dalšími problémy, až nakonec v roce 2005 definitivně svůj boj o život prohrál. Důvodem byly komplikace spojené s kornatěním tepen, což je choroba silně podporovaná právě vysokými dávkami alkoholu.

Herce, ale také překladatele, divadelního teoretika a – přes všechny politické problémy – i celoživotního milovníka ruského dramatického umění dostihlo jeho mládí a pobyt na Sibiři, kde si zvykl na vodku. My, diváci, na něj můžeme vzpomínat díky filmům, jež v reprízách kolují všemi televizními stanicemi.

