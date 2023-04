Herec Lubomír Lipský: „Dědek od narození“ měl návod na věčné mládí. Energii mu dodávala i metalová kapela

V roce 2023, přesněji 19. dubna, by se dožil 100 let vynikající herec, „dědek od narození“, ale duší mladík až do vysokého věku – Lubomír Lipský. Zůstal aktivní i přes životní tragédie: zemřel mu bratr i čtyřicetiletý syn. Jeho recept na věčné mládí bychom mohli využít všichni.