Herec Vladimír Dlouhý tajil závislosti i děti. Tragický osud s ním nesla i jeho rodina

Vladimír Dlouhý byl pražský rodák, který měl v osudu jasně napsáno, že se má proslavit nejen na divadelních prknech, ale také na plátnech kin a na televizních obrazovkách. Vždyť si svoji první filmovou roli vydobyl již v pouhých dvanácti letech, tedy v roce 1970, kdy se převtělil do malého chlapce Adama postiženého mozkovou obrnou ve filmu Už zase skáču přes kaluže. Hned první vystoupení před kamerou mu vyneslo ocenění v podobě Zlatého dudka z přehlídky filmů pro děti v Ostrově nad Ohří. Šlo o první, ale rozhodně ne poslední cenu, kterou ve své předčasně ukončené herecké kariéře získal.

Petr Majer z Arabely

Dnešní padesátníci si možná Vladimíra Dlouhého nejspíše vybaví jako mladého Petra Majera z seriálu Arabela. Tehdy se do něj zamilovala nejen sama krásná pohádková princezna, ale také mnoho dorůstajících dívek. Málokdo ale tušil, že tehdy dvaadvacetiletý představitel jedné z hlavních mužských rolí je již dvojnásobným otcem. Podle pozdějšího vyprávění jeho seriálové princezny měl již malá dvojčata. Ani o jejich matce, ani o dětech se sice veřejně nikdy nezmiňoval, ve filmovém štábu se prý ale o dětech hovořilo často.

Dcera a další dvojčata

O dalších potomcích slavného herce už toho víme víc. Z prvního manželství s Gabrielou Heřmanovou, kterou si vzal v roce 1997, se narodila dcera Daniela, dnes studentka oboru biologie na Karlově univerzitě. Druhé manželství s Petrou Jungmanovou pak přineslo další dvojčata, syny Jiřího a Jana, kteří se, jak to vypadá, rozhodně nevzdávají možnost jít v otcových stopách, a to i přesto, že jim otec Vladimír Dlouhý zemřel v jejich pouhých čtyřech letech. Oba bratři se objevují jako studenti gymnázia v nekonečném seriálu Ulice, kde se rychle zabydleli.

Vladimír Dlouhý získal dva České lvy. Prvního za roli ve filmu Hlídač č. 47, kde ztvárnil intrikánského kostelníka,

druhého za roli policisty ve snímku Kájínek.

Předčasná smrt po dlouhém trápení

Vladimír Dlouhý už bohužel úspěchy svých dětí sledovat nemůže. Zemřel v pouhých dvaapadesáti letech, když podlehl rakovině slinivky a žaludku. Kdo by se domníval, že se alespoň kvůli svým dětem snažil být vzorným pacientem a prodloužit si život alespoň o pár měsíců, nemohl by být dál od pravdy. Faktem je, že byl herec zvláště v posledních letech závislý nejen na nikotinu, ale také na alkoholu, což se odráželo jak na rodině, tak hlavně na jeho zdraví. A nepřestal ani poté, co mu lékaři oznámili zdrcující diagnózu. Možná ale šlo naopak o jakousi obranu, o vzdor proti nemoci, s níž vlastně nemohl vést vítězný souboj. Jeho manželka si tak v té době musela prožít neuvěřitelné peklo, v němž se snoubily starost a strach o manžela a jeho problémy se závislostmi.

Poslední premiéra po jeho smrti

Přes všechny tyto problémy se Vladimír Dlouhý snažil pracovat do poslední chvíle, kdy to bylo vůbec možné. Filmy Domina, Post Bellum a Kájínek, v nichž hrál, se v kinech objevily v letech 2009 a 2010, seriál Expozitura měl premiéru dokonce až v roce 2011. Té se herec už nedočkal.

