I ženy mají svého Špačka. Miloš Zeman etiketu nezvládá, říká protokolistka Suchánková a vysvětluje také ponožky v sandálech

Etiketa je pro Moniku Annu Suchánkovou zejména respekt k ostatním. Díky ní vyjadřujeme laskavost a snažíme se, aby se naše okolí cítilo dobře,“ říká.

Monika Anna Suchánková

- absolvovala lekce protokolu a etikety jak v Česku, tak i v zahraničí

- nechybí jí kurzy u Ladislava Špačka

- studovala například u české protokolistky Elišky Haškové, která nějaký čas pracovala i v Bílém domě

Celebrity a jejich prohřešky

„U celebrit to není tak snadné, jelikož výstřední styl oblékání a chování patří k jejich image. Záleží tedy na konkrétní situaci a její vážnosti. V českém prostředí bych mohla dát za příklad Daniela Nekonečného, od kterého jsme automaticky očekávali, že dorazí v jeho typickém žlutém obleku na společenské akce, a o prohřešek se tak nejednalo,“ vysvětlila protokolistka.

Výtku by expertka na etiketu prý udělila i mnohým zahraničním hvězdám, které zkrátka neberou ohled na vážnost situace. Často se mnohem více zaměřují na svoji rebelskou image a veškerá pravidla pak jdou stranou.

Co obnáší práce protokolisty

„Momentálně vyučuji zejména online formou, jelikož je klasická výuka v současných podmínkách komplikovanější a také zejména proto, že je většina mých klientů ze zahraničí. Patří mezi ně i známé internetové osobnosti, ale bohužel je nemohu jmenovat,“ prozradila.

Práce expertky na etiketu ale zahrnuje i mnohé opravdu bizarní interakce. Lidé zkrátka potřebují radu ohledně etikety ve všech životních situacích, některé z nich mohou být přinejmenším trochu znepokojivé...

Protokol - odkazuje přímo na kodex chování nebo chování, které je předepsané pro vládní nebo mezinárodní úředníky.

„Lidé mi také píší o rady a občas mi přijde velmi šokující e-mail. Už jsem obdržela i zprávu od slečny ze zahraničí, která si chtěla vzít za manžela někoho z mafie, ale nakonec se rozhodla od této společnosti odejít a potřebovala se tak naučit správnému chování, které do té doby nepotřebovala. Takže dochází i na zajímavé životní příběhy,“ svěřila se nám expertka na etiketu.

Faux pas

Monika Anna Suchánková dále vysvětlila, že pokud v televizi vidí nějakou známou osobnost, jak nedodržuje pravidla etikety, tak jí ohledně toho rozhodně nemůže kontaktovat a upozornit ji. Všichni její klienti se na ni musí obrátit jako první. Pro někoho to tak zřejmě znamená, že se etiketě do konce života nenaučí.

„Samozřejmě mohu poradit, ale musí se na mě daná osoba obránit. Prvním krokem je vždy si uvědomit, že něco dělám špatně a nebo že chci své chování vylepšit. Já se zaměřuji na výuku osob, které o to sami stojí a zapíší se na mé lekce.“

Etiketa - soubor pravidel, která upravují společenské chování

Jak jsou na tom Češi?

V Česku prohřešky proti etiketě prý pozoruje zejména v oblékání.

„Velmi často nesplňujeme požadovaný dresscode. Češi zkrátka milují džíny, nejraději by je nosili vždy a všude. Nejznámějším příkladem je například oblečení do divadla, kdy můžeme často vidět návštěvníky představení v riflích. Dále často ve společnosti vídám, že ženy nosí velmi krátké sukně nebo šaty. Ty by měly vždy dosahovat délky minimálně po kolena. Samozřejmě nejznámějším prohřeškem proti etiketě v Česku jsou pak ponožky v sandálech,“ sdělila nám protokolistka.

„Každodenní etiketu používáme všichni už tím, že zdravíme, děkujeme a jsme ohleduplní ke svému okolí. Neměli bychom na taková malá slušná gesta zapomínat, jelikož jsou velmi důležitá.“

A pak jsou tu "trapasy" prezidenta, jelikož reprezentuje celou zemi. Prezident Miloš Zeman prý nezvládl audienci u britské královny.

„Začal hovořit jako první, oslovil královnu vaše výsosti (což bylo také špatně) a nepoklonil se. Dále začal královně klást otázky, což by se také nemělo stát. Navíc jedna z jeho otázek byla velmi nevhodná. Ptal se královny, jestli se skutečně potkala s deseti premiéry, čímž narážel na její vysoký věk.“

Největší současný problém, kterému etiketa čelí, se ale podle protokolistky Suchánkové neomezuje na určité země, ale je globální. Spolu s iniciativami za rovnost pohlaví, kterých je v posledních letech jako hub po dešti, se na desítky let neměnná pravidla etikety už nebere takový ohled.

„Myslím, že největším problémem etikety v současné době je, že muži už nejsou tak galantní, což etiketa přímo vyžaduje. Nutí je k tomu přílišná snaha o rovnost pohlaví. Etiketa se ale nesnaží jít proti feminismu, je spíše o vzájemném respektu než o rovnosti. Zejména se to děje na západě, kde když muž podrží ženě dveře, může z toho mít problém,“ rozčílila se expertka na etiketu.

Podivné zvyky ve světě

To, co je u nás považováno za vrchol protokolního pekla, ale může být v ostatních zemích považováno za slušné vychování. Zajímavá pravidla protokolu mají třeba v Číně.

„Je pravda, že etiketa v Číně je velmi odlišná od té v Evropě. Mlaskání, přežvykování a jiné hlasité projevy u jídla jsou v Číně přímo žádoucí, zatímco v Evropě jsou považovány za nevhodné chování. Dalším podobým příkladem je také Latinská Amerika. Chodit pozdě je v Latinské Americe úplně v pořádku. Člověk tak může na smluvenou schůzku čekat třeba hodinu a je to společensky přijatelné,“ dodala.

KAM DÁL: Jak uklidit rychle a efektivně? Máme pro vás tipy a triky na dokonalý úklid.