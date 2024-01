Ivana Gottová pošpinila odkaz Mistra? Vila za desítky milionů, jeho fanoušci ale mají jiný problém

Gottová se o odkaz svého manžela poctivě stará, nikdo jí nemůže nic vyčítat. I když, vlastně se někteří takoví lidé najdou. „Nelíbí se mi, že někoho má,“ řekla pro Čtidoma.cz šestašedesátiletá Anežka Horáková z Brněnska, zarytá fanynka Karla Gotta. Zřejmě narážela na spekulace některých médií, že vdova po Mistrovi má jakéhosi partnera, skloňuje se i jméno majitele sítě casin Leona Tsoukernika.

Oba dva ale takové spekulace dlouhodobě odmítají. Podnikatel Ivaně hodně pomohl, když přišla o manžela, nabídl jí i jejím dcerám bydlení v jednom ze svých domů. Takže se opravdu zdá, že jsou jen přáteli a cokoli jiného jsou jen povídačky.

Chtěl by pro ni to nejlepší

Ať je to jakkoli, je z toho patrné, jak moc jsou fanoušci na osobu „božského“ Karla fixovaní. Někteří klidně hovoří o tom, že Ivana pošpiní jeho odkaz, když si najde jiného muže. Přitom asi nikdo z nich netuší, jestli by si přesně to zpěvák nepřál – aby se o jeho partnerku někdo postaral a zajistil jí vše, po čem touží.

Přitom Gottová nikdy směrem k zesnulému manželovi neřekla ani neudělala nic, co by mohlo kohokoli jen náznakem urazit. Vždyť nedávno dokonce rozhodla, že z Bertramky udělá Mistrovo muzeum, které bude mapovat jeho život. To je prostě perfektní! Sama se stěhuje do luxusní vily, kterou pořídila za 68 milionů, jak informovala řada českých médií.

Seznámení budoucích manželů

Bývalá zdravotní sestřička se se svým budoucím manželem seznámila v roce 1999 v Národním muzeu na jedné společenské akci. V době, kdy byli oba zadaní, takže možná proto o jeho přízeň až tolik nestála. Ivana, tehdy ještě Macháčková, tam byla se svou kamarádkou, někdejší Miss Europe Monikou Žídkovou.

Mistr obě dámy pozval na vystoupení na Žofín, kvůli kterému musel z akce v muzeu odejít dřív. Už tehdy dle svých slov věděl, že by chtěl Ivanu poznat lépe. Tak později Karel Gott vzpomínal ve své autobiografii Má cesta za štěstím, která vyšla při příležitosti jeho nedožitých 82. narozenin.

Dala mu špatné číslo

Na Žofín krásky opravdu dorazily, ale pokud si Mistr myslel, že s nimi v klidu poklábosí, spletl se. Byl neustále v obležení lidí, navíc měl většinou po boku svoji tehdejší přítelkyni. Přesto zvládl Ivanu požádat o telefonní číslo. Napsala mu ho na papírový ubrousek, ale když na něj Gott později volal, měl smůlu – číslo neexistovalo.

Potkali se o měsíc později v Ostravě, kde si hodně věcí vysvětlili. Ivana se mimo jiné dozvěděla i to, že to Gottovi s jeho partnerkou příliš neklape a že rozchod je zřejmě na spadnutí. Dlouho si povídali, od té doby ji zpěvák pravidelně zval na večeře. „Přitahovalo mě to, že nebyla má oddaná fanynka, spíš naopak,“ tvrdil Gott v knize.

Upocená v teplácích řekla, že se zamilovala

Přesto pomalu přestával doufat, Ivana se zdála nedostupná k čemukoli jinému než nezávazné večeři a povídání. I když se rozešla se svým tehdejším nizozemským přítelem, k ničemu mezi ní a zpěvákem nedošlo.

Jednoho dne však zazvonila na zvonek jeho vily na Bertramce. Upocená a v teplákách, protože právě byla běhat, mu oznámila, že se zamilovala. Gott se naivně zeptal do koho, než mu všechno došlo. Od té doby tvořili pár, kupodivu to ale prasklo až po několika měsících, konkrétně v lednu 2001, kdy ji poprvé vyfotili novináři před Bertramkou.

Sice si obličej chránila papírovou taškou, ale netrvalo dlouho a její totožnost byla odhalena. Vzali se v roce 2008 v Las Vegas a zůstali spolu až do zpěvákovy smrti.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Odchod skladatele Karla Svobody ze světa nebyl dobrovolný, tvrdí dodnes jeho známí. Mají své důvody.