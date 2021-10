Jak Honza z pohádky ke štěstí přišel: Šimůnek procestoval svět, domov našel na jihu Moravy a v divadle ve Strašnicích

Miroslav Šimůnek se pro divadlo narodil, baví ho a naplňuje přesto, že první film natočil už na herecké škole. Pohádka Z pekla štěstí a role Honzy z něj udělala známou celebritu. Později pracoval v Argentině, Uruguayi i v USA. Stále se však vracel ke své dávné lásce, kterou nikdy nepřestal miloval. Národní divadlo, Divadlo na Fidlovačce, Divadlo na Vinohradech a další, dnes divadlo Adverte.

Mnoho lidí vás zná jako Honzu z pohádky Z pekla štěstí. Ale málokdo ví, že jste hrál například i v Národním divadle. Je pro vás divadlo víc než film?

Určitě! Diváci vidí snahu herce. Ihned vnímají, jak se připravil, jak se s rolí dokáže sžít. A vy si ji vypipláte k dokonalosti. Nesporným faktem je také to, že když točíte film nebo seriál, je to většinou krátkodobé. Divadlo je naopak dlouhodobá záležitost. Zkoušíte, učíte se, až pak hrajete.

PRACHY JAKO BY Z NEBE PADALY

Jednoho večera se v obýváku objeví peníze. Nikdo je tam ale nepoložil, a přesto se každý další den objevují bankovky, jako kdyby padaly z nebe. Je to štěstí, anebo prokletí? Ve hře excelují Michaela Kuklová (53), Martin Sochor (55) a Felix Slováček (38), premiéru provázely výbuchy smíchu.

Užíváte si návrat na divadelní jeviště po koronavirové pauze?

Jsem strašně moc šťastný. Těší mě i to, že oproti jiným divadlům na nás chodí hodně diváků. I když jsou v rouškách, takže ty reakce nejsou takové, jako bývaly. Nestěžuji si, rozumím, že se lidé bojí covidu. Všude slyší, že přijde další vlna, a teď už mají s čím srovnávat, uvědomují si, že zase může být všechno zavřené a životy omezené.

Jak jste složitou dobu přečkal?

Těžko. Sice teď vyděláváme, ale rok a půl ztráty nám nikdo nenahradí. Nevím, jestli si politici uvědomují, že i když „slavnostně“ kulturu zase otevřou, tak my musíme čekat další tři až šest měsíců, než se zase vrátíme do starých kolejí. Není to, jako když se otevřou obchody, tam lidé mohou hned a okamžitě nakupují. Divadlo se musí objednat, hry nazkoušet a tak dále.

Máte ještě nějakou vysněnou roli?

Už ne. Pro někoho je to třeba Hamlet, ale já to tak nemám. Už na škole jsem si zahrál Romea, pak další zajímavé postavy. Ale vlastně ano. Dá se říct, že ve hře Boeing, Boeing aneb tři letušky v Paříži, kterou teď v divadle Adverte hrajeme, jsem se našel. Takže to je má vysněná role.

Co je to za roli, proč vám tak sedí?

Je to role vesničana, který přijde ke svému kamarádovi a z puritána, který se chce ženit, se stane sukničkář. A pak zase puritán. Zásadní pro mě ale je, že jde o roli komediální. Je tam spousta fórů, nejen situačních, ale i fyzických, kde jsem si doslova vypiplal. Miluju hrát v komediích, miluju, když se lidi smějí. A miluju, když mohu shodit sám sebe. Ne, že bych ze sebe dělal šaška a bylo to trapný. V rámci kvalitního umění dělat fóry je ovšem skvělé. A přesně taková tato role je, má energii, švih. Ani na sekundu neexistuje pauza. Proto mi sedí a v rámci divadla a komediálních rolí je tou nejlepší, kterou jsem v životě měl. Prostě Mercedes mezi Škodovkami.

Strašnické divadlo – Adverte

Nové Divadlo francouzské komedie přináší nejúspěšnější hry pařížských scén v podání osvědčených herců. Součástí souboru je i mim Martin Sochor, který studoval herectví a pantomimu v Paříži u Marcela Marceau.

Jaké to bylo, když jste žil a natáčel v zahraničí? Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Los Angeles, Londýn...to jsou štace jako hrom.

Vzpomínám na to rád, byla to obrovská zkušenost a do života mi to hodně dalo. Když se ohlédnu, tak jsem si zahrál v hollywoodských filmech jako Tristan a Izolda či Wanted, v Casinu Roayal. Až pak jsem se vydal do Latinské Ameriky, kde jsem ale pracoval hlavně jako model. Přes Miami a LA jsem se dostal do Londýna, kde jsem vyhrál casting na hlavní roli filmu Good Murder. Celkem vtipné bylo, že mě lidé zastavovali na ulici a mysleli si, že jsem Armén, stejně jako filmová postava. Dalo celkem práci vysvětlit, že jsem z Prahy...

...ze které jste se nedávno odstěhoval a žijete v Brně. Proč?

Žil jsem tam od devatenácti let, pokud nepočítám šest let v zahraničí. Brno je Morava, je tu o tři stupně tepleji. A lidi jsou tu jiní. Momentálně jsem tu naprosto spokojený.

S partnerkou jste už nějaký ten pátek. Bude svatba?

(Mirek předává slovo své partnerce Alici Tobiášové s tím, že ta o tom ví nejvíce): Určitě bude, ale datum zatím nemáme. Teď řešíme prodej bytu, chceme do domečku, já začínám pracovat pro nadaci Jiřího Procházky, takže toho budu mít také hodně. Chtěli bychom na svatbu klid, užít si ji. Navíc ji nechceme v zimě a kdo ví, jak to zase bude s covidem. Takže svatba ano, ale nespěcháme.

Hlavní postava hry Prachy je Martin Sochor, absolvent École Internationale de mimodrame de Paris de Marcel Marceau. Sochor kombinuje mimický projev s klasickým herectvím, příkladem je třeba jeho role ve veleúspěšném představení Nefňuka se společností The Tap Tap na prknech Národního divadla. Hrál v muzikálech Cyrano, Hello Dolly, Do naha, v mnoha divadelních kusech a televizních seriálech.

KAM DÁL: Marian Jurečka exkluzivně: Jaké Česko by chtěl po volbách? Proč zase Babiš a jaké to je vychovávat pět synů?