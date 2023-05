Jiřina Bohdalová má fotky s každým, její život připomíná film Forrest Gump. Vdávala se narychlo

Herečka Jiřina Bohdalová se před kamerou prvně objevila už jako malé dítě – a brzy bylo jasné, že se pro tento svět narodila. Díky podpoře maminky, která se sama věnovala ochotnickému divadlu, mohla svoje nadání rozvíjet a po prvním němém snímku Pižla a Žižla na cestách se objevila ve veselohře Madla zpívá Evropě, kterou můžeme dodnes vidět v televizi – dokonce několikrát ročně. Tehdy bylo stále ještě malé Jiřině teprve devět let, ale přehlédnout ji mezi ostatními dětmi, které ve filmu hrály, rozhodně nejde.

Na DAMU ji nechtěli

Když se dnes ohlédneme za kariérou Jiřiny Bohdalové, může se zdát až neuvěřitelné, že o její nadání zpočátku vůbec neměli zájem na DAMU, kam se hlásila. Přijímací zkoušky vyšly až napotřetí, ale ani následné studium nebylo bez problémů. Ve druhém ročníku jí zatkli otce za údajný podíl na velezradě a také u ní samotné došlo k velkému zvratu. Vdala se za Břetislava Staše – a svatbu tehdy nebylo možné odkládat, pokud se nechtěla stát svobodnou matkou. I přes to všechno ale školu nakonec dokončila a již při absolventském představení si ji pro svoje divadlo vyhlédl Jan Werich. Takové nabídce se nedalo odolat.

Jak to bylo s StB?

Z doby působení v Osvobozeném divadle a tedy i z doby, kdy její otec pobýval za mřížemi, se nese příběh její údajné spolupráce s tehdejší StB. Tohoto nařčení se sice po listopadové revoluci zbavila a bylo řečeno, že je ve svazcích této organizace vedena neprávem, ale tehdy to rozhodně nemohlo být nic záviděníhodného.

Nezapomenutelné večerníčky

Z jejího hereckého repertoáru bychom mohli připomínat jednu roli za druhou, což by vydalo na mnohastránkovou publikaci. Šlo o postavy od komediálního žánru až po vážné role, ale nezastupitelné místo má také její „večerníčkový hlas“, který propůjčila nejen Křemílkovi s Vochomůrkou z Pohádek z mechu a kapradí, ale také Rákosníčkovi, Malé čarodějnici nebo skřítku Racochejlovi. Celkem šlo o bezmála sto padesát dílů krátkých večerních pohádek, které zvou děti ke spánku už od roku 1963, tedy přesně šedesát let.

Vyznamenání od Zemana

Jak jde skloubit Rákosníčka s politikou? Jiřina Bohdalová dokázala nemožné. Jako známá a lidmi oblíbená herečka se v průběhu své herecké kariéry objevila – alespoň na fotografiích – po boku snad všech prezidentů, kteří za tu dobu prošli nejvyšší státní funkcí. Naposledy šlo o Miloše Zemana, kterého herečka podporovala až do jeho poslední chvíle ve funkci. Také on dal svoji náklonnost k jejímu herectví (a snad i podpoře) najevo, když obdržela z jeho rukou hned dvě vyznamenání, a to v prvním i posledním roce jeho dvou volebních období. Hned v roce 2013, tedy krátce po první volbě prezidenta, v níž zvítězil, šlo o Medaili za zásluhy a nedlouho před koncem druhého období pak dostala dokonce Řád bílého lva I. třídy.

Kdo z nás to má?

Mimo přátelství s Milošem Zemanem se ale herečka může pochlubit také snímky s Václavem Klausem, Václavem Havlem, Antonínem Novotným, Ludvíkem Svobodou a ve sbírce samozřejmě nechybí ani Gustáv Husák. Řekněme si upřímně: kdo z nás to má?

Končit rozhodně nehodlá

I když se v médiích v lednu tohoto roku objevily spekulace o zhoršujícím se stavu Jiřiny Bohdalové, v nedávném pořadu Všechnopárty moderátorovi večera Karlu Šípovi i divákům prozradila plány na další herecké aktivity. Zdá se tedy, že kariéra dnes dvaadevadesátileté herečky, která potvrzuje, že věk je jen číslo, ještě zdaleka nekončí.

Zdroj: ceskatelevize, csfd, wikipedie

