Krainová se ukázala nahoře bez a schytala to za fotku dokonalé postavy. Závistivcům poslala rázný vzkaz

Krainová na sobě doslova každý den maká. Pravidelně běhá, chodí to fitka, nijak se netají ani zkrášlovacími procedurami. Takže když se pochlubí fotkami, většinou se pod nimi objeví pozitivní vzkazy. Kdyby topmodelka tušila, co spustí snímek, ve kterém se lidí ptá na délku vlasů, možná by ho ani "nepostovala". „Kratší nebo delší,“ napsala si k fotce v černém outfitu.

Kontrovala dalším postem

Okamžitě se vyrojila celá řada "odborníků", kteří tvrdí, že je moc hubená a že by měla okamžitě nabrat. Není se tedy čemu divit, že Krainová za pár dní znovu kontrovala: „Ahoj, díky moc za všechny zprávy a názory. I když….někdy fakt nestačim zírat, kolik "moudrých" a na slovo vzatých odborníků tady tancuje s písmenky. Úsměvný je na tom taky fakt, že to divoké nervózní ťukání prstem do mobilu bývá často jejich jediným pohybem.“

Dokonalost je v genech

Faktem je, že asi nikdo z komentujících nemá za sebou tolik jako Krainová. Jako modelka se prosadila v baštách světové módy, jako je Paříž, zdobila titulní strany prestižních magazínů. A když se navíc podíváte na postavu její sestry Yvonny, zjistíte, že tahle rodina má zkrátka "dokonalost" v genech.

Simona Krainová si zřejmě ještě dlouho bude moci dovolit zveřejňovat fotky s ňadry přikrytými dlaněmi. A vlastně je to moc dobře. Sice se vždycky najde celá řada závistivců, ale více je pořád těch, které inspiruje.

