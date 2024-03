Legendární herec malých rolí Zdeněk Srstka: Soused vypráví o posledních letech jeho života

Někteří herci se musí snažit celý život, aby si na jejich role diváci vzpomněli, ale Zdeňku Srstkovi k tomu stačila jedna jediná. „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“ A bylo to. Velký herec malých rolí se nesmazatelně zapsal do dějin naší kinematografie. A to i přesto, že úspěchy slavil dříve a více na sportovním poli. Právě tam se možná naučil pozitivnímu přístupu k životu, který mu vydržel až do hodně smutného konce.