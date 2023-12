Legendární herečka Milena Dvorská zemřela s velkou bolestí. Trpěla, přitom by se pro lásku rozdala

Chybělo málo a místo jedné z nejkrásnějších tuzemských hereček byla zdravotní sestřička. Jan Werich tomu ale chtěl jinak. Když se svou estrádou přijel do Prostějova, nemohla tam chybět v té době zapálená ochotnice, teprve patnáctiletá Milena Dvorská. Od slavného komika chtěla podpis, ten jí rád vyhověl a všiml si dívky, která všechny okouzlovala hlubokýma očima.

Zeptal se jí, jestli si nechce zahrát v pohádce Byl jednou jeden král, která se zrovna natáčela. Ona samozřejmě nadšeně souhlasila, a přestože Werich ztratil její číslo a najít ji pak musel složitě jeho kamarád, prošla následně konkursem a role princezny Marušky byla její.

Těhotnou ji opustil

Neměla to ale jednoduché. Hned se na place setkala s idolem žen a dívek Vladimírem Rážem. Byla z něj nadšená, on ale její pocity nesdílel. Postěžoval si dokonce, že ani neumí líbat. Ostatně, slavná líbací scéna ze zmíněné pohádky se kvůli Dvorské musela mnohokrát přetáčet. Sama později se smíchem říkala, že pro obyčejnou holku z vesnice byl takový polibek vrcholem erotiky. Nakonec to zvládla, pohádka měla úspěch. Následovala role ve filmu Anděl na horách a Dvorská věděla, že kráčí po jiné cestě, než předpokládala.

Přihlásila se na DAMU a ocitla se ve třídě Radovana Lukavského. Hlavně se ale potkala s bulharským spolužákem Orfeiem Cokovem, do kterého se beznadějně zamilovala. Neřešila nic jiného, když ji zasáhl amorův šíp, nedívala se nalevo ani napravo. Což se ukázalo jako chyba. Bulhar se k ní totiž zachoval velmi ošklivě. Sice se vzali, ale jakmile mu oznámila, že je těhotná, chlapík se prostě vytratil. Dvorská řešila, jestli si dítě nechat, ale mateřské pudy nakonec převážily a narodila se dcera Lucie.

Dcera ve spárech sekty

Naštěstí se herečka mohla spolehnout na svoji maminku, která si požádala o předčasný důchod a péči o vnučku převzala. Jenže právě zde zřejmě začala pozdější tragédie. Dvorská si totiž dceru zpátky vzala až šestiletou a bylo od prvních chvil jasné, že vztahy mezi matkou a dcerou nejsou dobré. A to přesto, že s novým manželem, hercem Josefem Krausem, dělali všechno pro to, aby se s nimi Lucie cítila dobře. Nepomohlo ani to, že se Lucii brzy narodil bratr Jakub.

Napětí rostlo, což se mohlo změnit ve chvíli, kdy Lucie dospěla a přivedla domů partnera. Tím spíš, že se páru narodila dcera Julie. Z pohledného studenta se však vyklubal blázen, který založil sektu a začal si říkat Parsifal Imanuel. Bohužel dcera Dvorské se jím nechala natolik okouzlit, že s ním v roce 1991 utekla do ciziny, v tu chvíli ji herečka viděla naposledy. Lucie si nechala říkat Labutí panna a pošukovi porodila celkem osm dětí.

Alespoň nějaká útěcha

Pro hereckou legendu to byla obrovská rána, ze které se prakticky nikdy nevzpamatovala. Začala pít a brát prášky. Přesto, že se stále objevovala v zajímavých rolích (třeba i v seriálu Ulice) a měla kolem sebe milujícího manžela a syna Jakuba, který také založil rodinu, bylo jasně patrné, že chřadne doslova před očima. Ona, která vždycky milovala vánoční svátky, s manželem každý rok v tuto dobu plakala a modlila se za návrat dcery.

Přání se jí těsně před smrtí alespoň trochu vyplnilo, když ji v Praze našla vnučka Julie, která se vymanila z osidel sekty a začala nový život. Viděly se a domluvily se, že jí tehdy třiadvacetiletá žena 23. prosince roku 2009 přinese cukroví. Milena Dvorská však zemřela o den dříve.

Zdroje: redakce, fdb.cz, blesk.cz, reflex.cz, ceskatelevize.cz

KAM DÁL: Kam se poděl samozvaný ochránce Ivety Bartošové? Macura málem zemřel, dnes je z něj štramák.