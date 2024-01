Legendární Zita Kabátová: Herečka obletovaná známými milenci zažila hned několik životních tragédií

Ve druhé polovině třicátých let minulého století se Zita Kabátová zařadila mezi největší hvězdy tehdejší kinematografie, a tak se není čemu divit, že jí muži doslova padali k nohám. A to nejen ti, kteří její krásu obdivovali z hlediště jako diváci, ale stejně tak i mnozí její herečtí kolegové. Jako mladá žena z dobré rodiny měla hvězdná herečka navíc dostatečně dobré vychování, což jí ještě přidávalo na přitažlivosti. A režiséři to dobře věděli, proto se snažili získat ji pro svoje projekty, jak jen to šlo. Jenomže takové štěstí nemělo trvat dlouho.

Dobrý původ jako základ kariéry

Zita Kabátová pocházela z rodiny architekta Benna Kabáta, jehož jméno je možné zmínit v souvislosti s takovými díly, jako byla například oprava malostranského chrámu svatého Mikuláše. To jednoznačně svědčí o jeho kvalitách a postavení mezi tehdejšími památkáři. Umělecké geny pak jeho dcera zdědila jak po něm, tak i po své matce. Oba se totiž věnovali ochotnickému divadlu a tuto lásku brzy přijala i mladá Zita, ačkoliv nejprve studovala – jak se od dívky z lepší rodiny čekalo – gymnázium. Na profesionální hereckou dráhu se dala ve dvaadvaceti letech a zdálo se, že bude svět již nastálo zalitý sluncem, vždyť točila několik filmů ročně a honoráře se rok od roku zvyšovaly. Pak ale přišla válka, během níž natočila dva filmy…

Dva německé filmy všechno zkazily

I pouhé dva snímky, nadabované do němčiny a promítané v zemi našich okupantů, zapříčinily velký poprask a hereččiny poválečné problémy. Zákaz umělecké práce byl sice později zrušen, ale štěstí jí to nepřineslo. V té době řešila docela jiné problémy. Když se totiž rok po válce vdala za Jerryho Krále, jehož pracovní povinnosti odvedly do Indie, přála si logicky vycestovat za ním. Tehdejší režim jí to ale nehodlal dovolit, a tak se manželé příliš neužili. Zvlášť s ohledem na to, že se již o dva roky později stala vdovou. Bez hereckých možností i bez manžela se Zita Kabátová živila jako běžná pracovnice fotoateliéru. Podruhé se vdala deset let po první svatbě za olympionika Jiřího Zavřela. Ačkoliv se do manželství narodil její jediný syn Jiří, manžel, který si před svatbou prošel peklem uranových dolů, v šedesátých letech emigroval, stejně jako později i jejich syn. Přesto se Zita Kabátová paradoxně mohla postupně vrátit k umělecké tvorbě, i když v mnohem menším měřítku než za první republiky.

Milence by nespočítala…

I když si herečka v průběhu svého života prošla nelehkými a mnohdy až tragickými okamžiky, které by mnohé jiné dostaly na kolena, tahle silná žena se zlomit nenechala. Možná jí v tom pomáhal také na začátku zmiňovaný zájem mužů. Vždyť se jich do hereččina života dostalo opravdu hodně slavných jmen. Mezi těmi, o nichž se hovoří jako o milencích Zity Kabátové, nechybí taková jména, jako byl Oldřich Nový nebo samotný král komiků Vlasta Burian. Do konce života nezapomněla ani na chvíle strávené v soukromí s Járou Pospíšilem, Frantou Juhanem, Františkem Kožíkem a jistě mnoha dalšími jejími obdivovateli.

Sama, ale ne osamělá

Přes veškerý zájem mužů zůstala Zita Kabátová ve stáří sama. I když ji neopouštěl humor, ztráta všech nejbližších mužů, kteří buď zemřeli, nebo žili v daleké cizině, ji samozřejmě mrzela. Jak jen jí to zdravotní stav dovolil – a dovoloval jí to do neuvěřitelných devadesáti let – snažila se věnovat herectví. Posledních devět let už ale strávila převážně na lůžku, na něž ji upoutal těžký úraz. Jak se ke svému osudu postavila? S optimismem a šarmem, které ji neopustily do konce života. Návštěvy, které se u ní v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole střídaly, tak přijímala s úsměvem a radostí. Takový přístup k životu lze jen obdivovat.

