Legendární zubatá učitelka ze Saxany měla smutný konec. Drbohlavovou zradili přátelé, přišla o chuť žít

O jejím mimořádném hereckém talentu svědčí i to, že se na DAMU dostala hned napoprvé. Setkala se tak v jedné třídě s velikány své doby, jakými byli Miloš Nedbal coby kantor či Josef Abrhám, Ladislav Mrkvička a mnoho dalších jako spolužáci. Temperamentní dívka na sebe vždy strhávala pozornost, líbilo se jí, když byla středem zájmu.

Věděli to dobře i v Nuselském divadle (dnes Fidlovačka), kam po studiích zamířila. Nevydržela tam ale dlouho, po úspěchu operety Sladká Irma rychle zamířila do Městských divadel pražských. To se psal rok 1963 a Jana Drbohlavová v tomto angažmá zůstala až ro roku 2016.

Hlodejte si, soudružko učitelko

Je jasné, že se jí nevyhnuly ani filmové role. Poprvé se objevila v dramatu Život Jana Kašpara, to ale bylo spíš mihnutí, než aby ji zde vůbec někdo zaregistroval. To se ale brzy změnilo. Snímky Kohout plaší smrt nebo Vražda potřebuje reklamu už měly mnohem víc prostoru. Ovšem na tu životní roli stále ještě čekala.

Dočkala se poměrně záhy, když si ji režisér Václav Vorlíček vyhlédl do dnes už legendární komedie Dívka na koštěti. Scénář jí předepisoval nosit králičí zuby, které pro ni tehdy našli zaprášené mezi rekvizitami. Nebylo prý vůbec snadné je herečce připevnit, neustále padaly a chvíli se dokonce zdálo, že o ně přijde.

Což by samozřejmě byla velká škoda, protože by třeba vůbec nevznikla geniální hláška „hlodejte si, soudružko učitelko, hlodejte.“ Ona sama se tomu i po letech usmívala. „Vidíte, co dokáží takové zuby, koho by to tenkrát napadlo,“ tvrdila v České televizi a narážela tím na slávu, kterou jí chrup přinesl. Nicméně – naprosto právem. Opět ukázala, jak geniální herečkou je.

I po rozvodu spolu vycházeli

V době, kdy natáčela roli učitelky Peškové, ale jen vyvolení věděli, že je Drbohlavová těhotná. S tehdejším manželem Ladislavem Županičem čekala syna Jana. Ten později vystudoval historii, specializuje se na tuzemské šlechtické rody.

Drbohlavová partnera velmi milovala, odvedla ho dokonce od jeho první manželky, když s ním ještě předtím téměř rok udržovala milostný poměr. I když si řekli slavnostní „ano“, navěky to nebylo, rozváděli se po pěti letech. Županič se oženil potřetí, ona se už nikdy znovu nevdala.

Zajímavé také je, že i když šli od sebe, pokud jde o vztah, rozumět si nepřestali. Také díky tomu mohli spolupracovat například o několik let později, když oba dostali nabídku účinkovat v seriálu Arabela.

Přestala jíst, nehýbala se

Drbohlavovou čekala ještě řada pěkných rolí. Věnovala se i dabingu, kdo viděl Vinnetoua, tak možná ví, že propůjčila hlas indiánce Nšo-či. Jenomže postupem času ubývaly síly, chyběla energie. Do toho se přidaly nemoci a kdysi činorodá herečka stále víc upadala do letargie. Vleklé potíže s kyčlemi nakonec mohly za to, že musela opustit milovaný byt a přesunout se do domu s pečovatelskou službou. Nesla to velmi těžce přesto, že se tam sešla s Janem Skopečkem.

Pro herečku to ale nebylo správné místo, necítila se tam dobře, nemocní lidé všude kolem jí vadili. A i když za ní stále docházel syn i Županič, měla všeho po krk. Přicházela o chuť žít, stále častěji sahala po alkoholu, aby alespoň na chvíli zapomněla. Odnášel to personál, několikrát byla na psychiatrii v Bohnicích. „Život už za nic nestojí,” nechala se tenkrát slyšet.

Nakonec prodělala mrtvici, která ji definitivně připoutala na lůžko. Zanedlouho téměř přestala jíst, v podstatě se nehýbala. To byl začátek konce. „Navštěvoval jsem ji pouze já se synem. Kamarádi ani bývalí kolegové za ní nechodili,“ řekl před několika lety Ladislav Županič pro Blesk. Pomoci se jí už bohužel nedalo. Jana Drbohlavová našla věčný odpočinek na hřbitově v Úvalech.

