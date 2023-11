Libušce Šafránkové některé role osud přihrál jen náhodou, o jednu krásnou ale nespravedlivě přišla

Krásná, jemná a neobyčejně milá mladá herečka Libuška Šafránková doslova zazářila v nezapomenutelné hlavní roli v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Umíme si tuhle už tradičně vánoční pohádku představit v jiném obsazení? Asi jen těžko, i když málokdo ví, že Libuška byla až druhou volbou, tedy náhradnicí. Za koho? Popelku měla původně hrát tehdy pětadvacetiletá Jana Preissová, také bezesporu okouzlující žena, která ale před natáčením režiséru Václavu Vorlíčkovi oznámila, že je těhotná a dá přednost rodině.

Nejmenší šaty a jízda na koni

A tak se vybíralo dál, adeptek bylo hodně, ale podmínky, které na ně režisér kladl, byly opravdu přísné. Libuše Šafránková přišla v konkurzu na řadu až mezi posledními, ale když v nádherných šatech, které na ni zbyly prý proto, že se do nich nikdo jiný nevešel, usedla na koně a projela se před kamerou, nebylo o čem uvažovat. Byly to spolu s jejím neobyčejným kouzlem právě jezdecké schopnosti, které Václava Vorlíčka definitivně přesvědčily, že právě tato herečka bude Popelkou. Navíc spolu s Pavlem Trávníčkem, který již měl jistou roli prince, vypadali opravdu výborně. Režisér se rozhodl dobře, vždyť na kouzelnou Popelku se těšíme každý rok i po padesáti letech a jinak tomu určitě nebude ani letos.

Další náhradnice – a zase výborná

Popelka ale není jedinou rolí vynikající herečky s neuvěřitelným charismatem a schopností šířit kolem sebe jakousi auru dobré nálady. Stejně tak měla být původně v jiném obsazení natočena také pohádka Třetí princ, kde nakonec Libuška Šafránková – stejně jako ve Třech oříšcích pro Popelku – hrála s Pavlem Trávníčkem. První volbou režiséra Antonína Moskalyka byla v tomto případě Zora Jandová, snad i proto, že si přestavoval tmavovlasou dívku. Původně oslovená herečka ale tehdy dala přednost jinému natáčení, a tak udělal režisér šťastný krok a roli princezny Mileny svěřil právě Šafránkové. Musela ale udělat jeden drobný ústupek a přijmout černou paruku. I přesto to ale jemné herečce v pohádce neobyčejně slušelo.

Arabela bez Jany Nagyové?

V životě, jak je známo, o náhody zkrátka není nouze. Některé mohou pomoci třeba ke krásné roli, jiné o ni mohou herce připravit. A to se stalo také Libuši Šafránkové, kterou si pro změnu sedm let po natočení „Popelky“ Václav Vorlíček zvolil jako první v pořadí na roli princezny Arabely. Nemá smysl pochybovat o tom, že by byla dokonalou postavou oblíbeného pohádkového seriálu, ale dlouhodobá nemoc jí natáčení znemožnila. Druhá v pořadí pak byla Jana Nagyová, kterou tato role proslavila, a abychom nebyli nespravedliví, zvládla ji opravdu na jedničku a příběh tak rozhodně neutrpěl.

Jasná volba Václava Vorlíčka

Neopakovatelný výkon podala herečka také v další pořadu hlavně pro děti, natočeném pod taktovkou Václava Vorlíčka – tentokrát šlo o pohádku Princ a Večernice a Libuše Šafránková byla tehdy první na řadě, roli přijala a také nádherně zahrála. Jejím hereckým partnerem se tehdy stal slovenský herec Juraj Ďurdiak a i zde zafungovalo všechno přesně tak, jak mělo. To všechno i přesto, že byla představitelka Večernice čerstvou maminkou teprve tříměsíčního syna, kterého si samozřejmě na natáčení brala s sebou.

Zdroj: wikipedie, csfd, Česká televize, zeny.iprima

