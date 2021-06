Rytmus je šťastný chlap: Jeho manželka snad nestárne, Jasmina Alagič vypadá neuvěřitelně

V roce 2019 si Jasmina vzala slovenského rappera Rytmuse neboli Patrika Vrbovského. Tentýž rok se jim narodil syn Sanel. Od jejich svatby už to jsou dva roky a vypadají spolu šťastněji než kdy dříve. Je to jen póza pro fanoušky na sociálních sítích? Zřejmě ne, protože modelka a moderátorka jenom září. A domácí pohoda a štěstí se dá "kamuflovat" jen velmi složitě.

Alagič na svůj instagramový profil nedávno přidala příspěvek, kde pyšně ukazuje své dokonalé nohy. Není se tedy čemu divit, že za snímek sklidila obrovské množství pochvalných komentářů. Na svých 31 let totiž rozhodně nevypadá. Jak to jen dělá?

Vysvětlení je snadné, stojí totiž přímo v popisku příspěvku: „Šťastná a vděčná za to, kam mě život zavál, co mi umožnil dělat a koho mi umožnil milovat. O tom, že jsem z této lásky mohla zplodit syna, ani nemluvím, na to mi nestačí slova.“

Co je její tajemství?

Říká se, že stres má na tělo jeden z nejhorších efektů. Kromě například šedivých vlasů způsobuje i to, že člověk pak zkrátka vypadá o deset let starší a ještě pořádně utahaně. To u Jasminy nehrozí, spokojenost z ní doslova sálá a energii předává i těm, kteří ji sledují. Nakonec, že je v pohodě, potvrzuje i její vzhled. Stres, který roky přidává, pravděpodobně vůbec nezná.

Jak se kráska svěřila, manžel a syn jí dělají radost každý den. Drahých krémů tedy není třeba, stačí si jen vážit toho, co máme, a hned budeme krásnější. A kdo ví, třeba štěstí spaluje i přebytečná kila...

