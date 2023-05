Manželská tragédie slavných: Zpěvák Petr Novák i jeho žena, herečka Eva Jakoubková, se těsně po padesátce otrávili

O zpěváku Petru Novákovi se již za jeho života vyprávěly mnohé historky. Některé z nich byly pravdivé, jiné značně dobarvené, jak už to bývá. Ani dnes se ale nedá popřít jeho smysl pro čest, který připomínají jeho bývalí kolegové dodnes. Snaha dodržovat sliby a hlavně touha jednat vždy tak, jak mu velelo vlastní přesvědčení, jej ostatně dovedly až k problémům s minulým režimem.

Jeho písně milujeme dodnes

Petr Novák se u svého publika proslavil již prvními písněmi, které se dostaly na veřejnost na počátku šedesátých let minulého století. Jeho nesporný talent se nedal skrýt. Dodnes milujeme třeba skladby Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen, Chci tě mít nebo Klaunova zpověď. Těch nesmrtelných je ale mnohem víc, a to i přesto, že se komunisté snažili udělat všechno pro to, aby se nejen na ně, ale hlavně na samotného interpreta zapomnělo. Co jim udělal?

Proti okupaci

Petr Novák se zkrátka nehodlal smířit s vpádem spojeneckých vojsk v roce 1968. Píseň Den štěstí, která měla být vyjádřením jeho názoru na tuhle „bratrskou pomoc“, byla okamžitě zakázána a k odstranění z paměti posluchačů mělo dojít i v případě jejího interpreta. Obliba Petra Nováka byla ale tak velká, že se jim to v jeho případě nepovedlo. Život zpěváka byl tedy sice naplněn přízní posluchačů, na druhou stranu skončil v pouhých jedenapadesáti letech.

Otrávil se „neznámou látkou“

Často se říká a dodnes také píše, že se Petr Novák – stejně jako jeho manželka Eva Jakoubková – doslova upil k smrti. O tom, že byl častým hostem baru nedaleko svého bydliště, nemůže být pochyb, stejně jako o tom, že se alkoholu rozhodně nestranil. Protokol o jeho předčasném úmrtí ale o alkoholu nehovořil. Stálo v něm, že tím, co zapříčinilo zpěvákovu smrt, byla neznámá látka.

Co to bylo? O tom můžeme dnes jen spekulovat. Šlo o podivnou kombinaci léků (třeba i s alkoholem), které zdravotně nepříliš silný, avšak stále ještě docela mladý muž požil, nebo se jednalo o něco úplně jiného? Zvláštní – a z dnešního pohledu nepochopitelná – je skutečnost, že po takovém zjištění nebyla nařízena pitva. Psal se tehdy přitom již rok 1997 a podobný postup by byl zcela na místě.

Eva Jakoubková (8. února 1952, Ostrava-Zábřeh – 16. června 2005, Praha) byla česká herečka. https://t.co/ansPbadrQ1 pic.twitter.com/HAMr1k6cjl — Pavel Žilka (@ZilkaPavel) February 8, 2023

Jeho žena na tom byla ještě hůř

Podobný osud potkal jen o osm let později jeho krásnou ženu, herečku Evu Jakoubkovou. Ani jí osud nedopřál pobýt na světě o mnoho déle než jejímu muži – a ani ona neměla svoje pozemská léta nijak zvlášť jednoduchá. Zatímco o míře alkoholismu jejího manžela se i mezi jeho přáteli vedly spory, o závislosti Evy Jakoubkové nemohli pochybovat ani její nejbližší herečtí kolegové. Jedni přičítali vinu za alkoholismus oblíbené herečky vlivu Petra Nováka, další ale tvrdili, že její náklonnost k této berličce v nesnázích se projevovala již mnohem dříve, než svého vyvoleného poznala, což je podle všeho verze bližší pravdě.

Upila se k smrti?

Ať už byly začátky alkoholového problému Evy Jakoubkové kdekoliv, po smrti jejího partnera se vše zhoršilo. Ke konci nebyla schopná hrát, opustila Činoherní klub, v němž strávila dlouhá léta, a ztratila tak smysl života. Ten o to víc hledala na dně skleničky tak dlouho, až ji v červnu roku 2005 našli v jejím bytě bez známek života. Také ona se, stejně jako její manžel, patrně otrávila. V případě Evy Jakoubkové se ale skutečně mělo jednat o vysoké dávky alkoholu, které po léta trápené tělo zkrátka už nezvládlo.

Je tu i další teorie

Přes všechny zdánlivě jasné důkazy je tady ale ještě jedna teorie, a ta hovoří o násilné smrti. V hereččině bytě totiž nebyly nalezeny žádné peníze, ani dlužní úpisy, jimiž jí měli ručit její podivní přátelé za mnohdy i vysoké půjčky. Ani v jejím případě, stejně jako u Petra Nováka, se ale nikdo hlubším rozborem příčiny úmrtí nezabýval. Není to zvláštní?

Zdroj: csfd, wikipedie, frantisekkovac, ceskatelevize

