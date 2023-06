Milionářka Jiřina Švorcová dokázala být věrná komunistům, vlastnímu muži ne. Herečka ale byla vynikající

Herečku Jiřinu Švorcovou si dnes nejčastěji připomínáme ve spojení s tehdejší vládnoucí komunistickou stranou, jejíž byla nekritickou a zanícenou přívrženkyní – a podle toho se také projevovala. Pravdou ale je, že to byla v mnoha ohledech vynikající herečka, která ztvárnila mnoho umělecky nezapomenutelných rolí. Vzpomenout můžeme například na její jen těžko překonatelnou matku Dolores ze stejnojmenné Čapkovy hry.

O nápadníky neměla nouzi

Jiřina Švorcová navíc nebyla jen herečka, ale také docela obyčejný člověk, který žije svůj vlastní život s problémy, ale třeba také láskami a partnery, které jí osud stavěl do cesty. Jako mladá a pohledná známá žena nemívala herečka o nápadníky ani příležitosti k milostným vzplanutím nouzi. Vdaná byla sice dvakrát, ale to rozhodně nebyl celý výčet jejích – třeba jen krátkodobých – partnerů. Oba její manželé, pokud by byli stále mezi živými, by jistě mohli vyprávět barvité příběhy. Ty dnes již ale zůstanou z většiny jen tajemstvím, jež odnesl čas. Některé příběhy ze života Jiřiny Švorcové se ale přece jen dodnes dochovaly.

Dvě svatby, dva rozvody – a nevěry

Kariéra Jiřiny Švorcové vystoupala až na samý vrchol s pomocí komunistů, jejichž opětovaná přízeň ji později naopak stála dobrou pověst. Budeme-li ale hovořit o manželství této herečky, pak bude řeč také o Jindřichu Rohanovi a Vladimíru Šoltovi. Oba pánové pocházeli z uměleckého prostředí – a oba se také s herečkou po nějaké době rozvedli. Její srdce totiž nepatřilo jen jim a později komunistické straně, ale také dalším kolegům, s nimiž ji herecké prostředí svedlo dohromady.

Druhá šance od prvního manžela

První manželství Jiřiny Švorcové s dirigentem Armádního uměleckého souboru Jindřichem Rohanem vydrželo jen tři roky, a to i přesto, že se ukázal jako velmi tolerantní a milující muž. Jiného takového by herečka jen těžko hledala. Když se totiž zamilovala do svého hereckého kolegy Zdeňka Řehoře, bylo její vzplanutí tak intenzivní, že se rozhodla jít před manželem s pravdou ven, snad ve snaze jejich svazek ihned ukončit a naplno se věnovat jen svému milenci. Jindřich Rohan ale se ale tehdy zachoval jako skutečně zralý a rozvážný člověk a své ženě dal nějaký čas na rozmyšlenou. Věřil, že její zamilování vyšumí a ona se naplno vrátí do manželství.

Osm let s Jiřím Valou i bez něj

Přístup jejího prvního muže se zprvu jevil jako prozíravý a úspěch se dostavil. Další milostný románek slavné herečky už ale nespravila ani jeho trpělivost. Jiří Vala, jak potvrzuje její životopis, se do jejího srdce vryl ještě silněji a stal se důvodem k rozvodu. Kdyby ale Jiřina Švorcová tušila, co přijde, možná by ještě ráda zůstala s chápajícím manželem. Její nový milenec totiž neodolal svodům další herečky a od jedné Jiřiny odešel za druhou. Tentokrát šlo o Jiřinu Jiráskovou. V té době už ale bylo manželství komunistické recitátorky definitivně v troskách. Snažila se udržet si Valu za každou cenu. Nepodařilo se…

Spokojenější manželství skončilo tragicky

Přesto se herečka znovu vdala, tentokrát pro změnu za výtvarníka. Byl jím Vladimír Šolta, který nejenže herečku miloval, ale udělal z ní i velmi bohatou ženu díky obrovské luxusní vile, kterou zdědil po svém otci. V tomhle manželství už byla herečka podle všeho ve svých záletech minimálně umírněnější, a tak vydrželo skutečně do chvíle, dokud je nerozdělila smrt. Ta si bohužel pro Vladimíra Šoltu přišla předčasně, když tento svět opustil v pouhých třiapadesáti letech po pádu ze schodů. Jiřině Švorcové bylo tehdy devětačtyřicet let a nikdy se již nevdala, i když žila ještě dalších čtyřiatřicet let.

Muži ji obletovali, ale dětí se nedočkala

Jiřina Švorcová i přes svoji lásku k opačnému pohlaví zůstala bezdětná. Zatímco s prvním manželem se v touze po dětech minuli, s druhým se jí otěhotnět zkrátka nepodařilo. A tak svůj život dožívala v honosné vile na luxusní pražské adrese osamocena s rodinou svého bratra. Ten po ní také obrovský majetek v hodnotě desítek milionů korun zdědil – a po něm i jeho syn.

