Miroslav Hanuš z Ulice: Mám rád, když ženy výskají, říká milovník skútrů. Polovinu národa ale má za idioty

Kolegové herce Miroslava Hanuše dobře vědí, že jeho částečně vrozený a částečně získaný smysl pro povinnost a spravedlnost nenechá nikoho na holičkách. Jak jinak než s velkým odhodláním nepokazit ostatním jejich úsilí by mohl například dohrát divadelní představení i s uraženým předním zubem? Kdo někdy podobnou situaci prožil, jistě si dovede představit, jaké pocity ji provázejí. To je ale jen jeden krátký útržek ze života herce, kterého můžeme spíš než ve velkém autě potkat, jak brázdí ulice Prahy na skútru.

Sport ne, adrenalin ano

„Nechápu, proč lidi soutěžej a proč do sebe v kolektivních sportech šťouchaj,“ konstatoval otevřeně v zábavném televizním pořadu s tím, že na sportu není nic zajímavého. Sport proto sleduje nejraději v rozhlase, a to jen proto, že si jako herec vychutnává výkony komentátorů. Přesto se ve svém životě nebrání jisté dávce adrenalinu, kterou musí přinášet jízda na skútru pražskými ulicemi. A nejenže se tak dopravuje sám, ale dokonce vozí i své kolegy.

S mobilem za volant?

„Já hrozně rád vozím další lidi a především ženy, protože ženy za jízdy výskají. To se mi hrozně líbí,“ přiznal se sobě vlastní dávkou humoru ve Všechnopárty. Přesto v jiném rozhovoru podotkl, že je to někdy těžké, protože po silnicích jezdí spousta řidičů, kteří se víc než řízení věnují mobilům. „Jsou to idioti. Já mám lidi rád, ale půlka národa jsou idioti – ve chvíli, kdy sednou s mobilem za volant. To jim vytýkám, protože jsme tady i my, kteří nejsme chráněni plechem,“ nebral si servítky Miroslav Hanuš.

Muž mnoha profesí

Na skútru se Miroslav Hanuš dostane kamkoliv a neváhá jej používat ani v zimě na sněhu. „Je to úspora času,“ vysvětlil herec, ale také režisér a muž mnoha dalších profesí. Kromě tance, stepu nebo zpěvu zvládá také hru na klavír, na saxofon, na kytaru nebo na bicí. Jako režisér ale přiznává stálý ostych před hvězdami, které vede na jevišti. Svůj problém s idoly, který si nese již z mládí, pak podle svých vlastních slov překonává humorem, stejně jako při přípravě hry Odpočívej ve svém pokoji, ve které přijaly role Daniela Kolářová a Marta Vančurová.

Kulisák s duší herce

Miroslava Hanuše bychom jako herce vůbec neznali, kdyby podle původních plánů dokončil vysokou školu ekonomickou. On se ale v prvním ročníku rozhodl, že to není nic pro něj, a pokusil se o přijímací zkoušky na DAMU. Když se nezadařilo, vydal se do Divadla na Vinohradech, aby se tady stal kulisákem. O rok později se už na vysněnou školu dostal a dnes je z něj uznávaný umělec, který má za sebou desítky divadelních i filmových rolí, a známe jej z televizních seriálů. Díky jeho umění rozesmát diváky se máme určitě ještě na co těšit.

Zdroj: autorský článek

