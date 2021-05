Nedaří se vám zhubnout na břiše? Co s tím radí trojnásobný mistr Evropy v kulturistice Zbyněk Ceradský

Proč je hubnutí břicha tak obtížné?

Tuky na břiše trápí nejen muže, ale i ženy. Zejména typ postavy jablko, která má v našich zeměpisných šířkách největší zastoupení, přibírá nejvíc právě na břiše. Hubnutí břicha je přitom velmi obtížné. Tuky v této partii těla jsou totiž hustěji zastoupené než kdekoli jinde. Proto se jich zbavujeme nejobtížněji.

To je daný fakt, co ale s tím?

V první řadě je třeba říct, že neexistuje žádná zázračná pilulka, která vás zbaví tuku jen na určité části těla. Hubnutí je komplexní proces, který zahrnuje jak změnu stravy, tak pohybových návyků. Váš výdej energie musí být větší než jeho příjem. Pak teprve začnete hubnout. Důležité je ale nehladovět a přijímat ve stravě dostatek kvalitního proteinu na úkor sacharidů.

Takže nekonečné cvičení sklapovaček není řešení?

To je častý omyl. Když ztrácíte tuk, ztrácíte ho rovnoměrně po celém těle. Můžete od rána do večera dělat lehy sedy, ale pokud budete mít nad svaly tukovou tkáň, vidět to stejně nebude a vás budou maximálně bolet záda. Cvičení je samozřejmě při zdravém životním stylu důležité, pro hubnutí však není nezbytné. Existují osoby, které z nějakého důvodu cvičit nemohou. A přesto můžou zhubnout změnou stravy.

Co tedy doporučujete?

Na rychlé a efektivní hubnutí všech oblastí těla je skvělá ketonová dieta. Tělo při ní přechází do ketózy a začne spalovat vlastní tuky už za několik dní. Její princip je jednoduchý, na druhou stranu, pokud nejste zběhlí ve výběru vhodných potravin a jejího množství, pak je vždy lepší se svěřit do rukou odborníků, kteří vám dietu sestaví na klíč.

Říkáte, že cvičení není nutné, ale ke zdravému stylu života přece patří…

Ano, pro hubnutí cvičení opravdu není nezbytné. A každé nadbytečné kilo dole je pro organismus dobře. Ať už ho shodíte běháním, nebo KetoMix dietou. Chcete-li ale žít zdravě, pohyb byste zařadit měli. Co se týče hubnutí břicha, jsou vhodné zejména vytrvalostní sporty, jako je běh nebo jízda na kole. Často ale postačí, když zapomenete na výtahy, půjdete na svižnou procházku se psem nebo vynecháte jednu zastávku autobusu a cestu dojdete pěšky. Stejně jako se počítá každé kilo dole, počítá se i jakýkoliv pohyb.

Máte nějaké tipy, které s hubnutím v oblasti břicha pomohou?

Je jich několik. Začnu třeba tím, že byste se měli vyhnout alkoholu. I když se může zdát, že alkohol a tuky spolu nesouvisí, je to energetická bomba a tukové buňky z něj se nejraději usazují právě na břiše. Pečlivě sledujte etikety na výrobcích, které kupujete. I když se obal může tvářit zdravě, složení tomu odpovídat nemusí. Dávejte pozor hlavně na množství cukrů. Ten je dnes přidáván všude a zdraví a pěkné postavě rozhodně nepřispívá. Ale mlsání se vzdávat nemusíte. Jen vědět, po čem sáhnout. Prostě hledejte a nenechejte se zlákat reklamními triky.

Ještě něco byste v souvislosti s hubnutím břicha poradil?

Na hubnutí má obrovský vliv i stres. Takže buďte v pohodě. To, jestli máte nyní nějakou tu pneumatiku kolem břicha, neznamená, že ji tam musíte mít za půl roku. Nestresujte se tím. Skočte rovnýma nohama třeba právě do ketonové diety a uvidíte, že ze sebe budete mít radost. Pokud nechcete, necvičte. Ale věřte mi, že se po cvičení budete cítit mnohem lépe. Hormon štěstí, který se při něm vyplavuje, se o to postará. A těšte se na to, až si v pohodě zapnete kalhoty, které už spoustu let leží na dně vaší skříně.

