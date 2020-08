Největší skandály Baraca Obamy: Prý podváděl manželku Michelle a experimentoval s kokainem

Barack Obama se díky své píli a houževnatosti stal 44. prezidentem Spojených států amerických a vůbec prvním Afroameričanem v této funkci. Jeho život však nebyl vždy ukázkou ctnosti. Říká se o něm, že si rád zakouřil trávu a dokonce zvažoval vztah s mužem. Pravda, nebo jen pomluvy senzace chtivých médií a vyvolávání senzací? Na mnohé snad odpověděla kniha Rising Star: The Making of Barack Obama.

Barack Obama se díky své píli a houževnatosti stal 44. prezidentem Spojených států amerických a vůbec prvním Afroameričanem v této funkci. Jeho život však nebyl vždy ukázkou ctnosti. Říká se o něm, že si rád zakouřil trávu a dokonce zvažoval vztah s mužem. Pravda, nebo jen pomluvy senzace chtivých médií a vyvolávání senzací? Na mnohé snad odpověděla kniha Rising Star: The Making of Barack Obama.

44. prezident Spojených států amerických Barac Obama byl každopádně kontroverzní osobou od samého počátku. Část obyvatel byla nadšenai, že budoe mít poprvé za prezidenta Afroameričana, jiní ho považovali za lháře, který nemá v této funkci co dělat. Jaké bylo jeho dětství u babičky? Kouřil marihuanu a bral kokain? Opravdu podváděl svou manželku Michelle?

Život u babičky

Barac Obama pochází z Havaje, narodil se Američance a vysokoškolskému studentovi z Keni. Rodiče spolu ale nezůstali. Baracův otec Barack Hussein Obama se totiž rozhodl vrátit do vlasti, kde se stal vládním úředníkem. Matka vystudovala kulturní antropologii na Havajské univerzitě a s Baracem zůstala v USA. Malý Barac tedy prožil rané dětství v Honolulu, ale do školy nastoupil už v hlavním městě Indonésie.

V Jakartě žil se svou matkou a jejím novým partnerem Lolem, kterého si Obamova matka vzala v r. 1965 a začala nový život. O šest let později Baraca poslala zpět na Havaj, kde se o něj starala babička. Prarodiče mu zaplatili soukromá studia, kde mohl získat to nejlepší vzdělání. Jeho matka se nakonec rozvedla a vrátila se za rodinou na Havaj. Barack Hussein Obama zemřel roku 1982 při dopravní nehodě v Nairobi a matka v devadesátých letech na rakovinu.

Problémy s rasou

Po absolvování Punahou School v roce 1979 si Obama pro další studium překvapivě vybral Occidental College v Los Angeles. Při pobytu v Kalifornii si vyjasnil svoji rasově smíšenou identitu. V roce 1981 přestoupil na známou Columbia University, kde v roce 1983 získal titul bakaláře při studiu politologie. Afroamerická rasa byla také důvodem sporů při jeho prvním uvedení do úřadu. Americký prezident se totiž musí narodit na území USA a o Obamovi odpůrci tvrdili, že se ve skutečnosti narodil v Keni.

Skandální kniha

Před třemi lety dokonce vyšla kniha Rising Star: The Making of Barack Obama, která se zaměřuje na jeho divoký život poté, co odešel z Bílého domu a také na jeho mládí. Popisuje například vztah s Australankou Genevieve Cookovou. Setkali se, když bylo Cookové pětadvacet a Obamovi dvaadvacet.

Často si prý užívali nezávazný sex, kouřili trávu a experimentovali s kokainem. V knize se také říká, že Obama zvažoval několikrát vztah s mužem a podváděl svou manželku a později první dámu Michelle Obamovou. Než si ji vzal, tak prý čekal na vyjádření úplně jiné ženy, ta ho ale odmítla, tak přišla v roce 1992 na řadu Michelle. Šlo o Sheilu Miyoshi Jagerovou, která byla na svazek mladá a rodiče ho tak nedovolili. Pár se rozešel. Navíc už v té době ambiciózní Obama začal uvažovat nad postem prezidenta a bílá manželka by mohla být překážkou.

Vyjádření k Mattu Damonovi

V době, když byl Barac Obama ve funkci prezidenta, vyjádřil se k jeho postojům nesouhlasně herec Matt Damon. Prezident své emoce neudržel na uzdě a ve svém projevu se do slavného herce pustil. „No, Matte, nedávno jsem viděl film Správci osudu a můžu o tobě říct to samé,“ vzkázal mu Obama.

Trapné vtipy

Legendární byla i jeho vystoupení, při kterých nevěděl, co říct, tak začal zpívat. A možná největším trapasem byla jeho věta, kterou vyslovil poté, co telefonoval posádce mezinárodní vesmírné stanice ISS a veřejnosti to pak prezentoval slovy: „Jen jsem si objednával pizzu, nečekal jsem, že mě nakonec spojí s vesmírem“.

