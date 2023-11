Neuvěřitelné hostiny u Vlasty Buriana: Za spoustu vynikajícího jídla nezaplatil ani korunu

Jak hodovat a nemuset za to platit? Když je někdo tak známou a ve společnosti oblíbenou postavou, jako byl právě Vlasta Burian, nemusí to být ani tak složité. V té době i vysokou společností obletovaný herec byl svým vytříbeným vkusem na pohoštění pro návštěvy vyhlášený, a tak se jistě nikdo nezdráhal přijmout pozvání. Navíc kuchař Jaromír Trejbal, na jehož kulinářských zázracích si pochutnával i švédský nebo belgický král, byl zárukou, že hosté neodejdou s prázdným žaludkem a bez zajímavého chuťového zážitku.

To se to hodovalo

To všechno ale pořád nevysvětluje, jak je možné, že hostitel za jídlo většinou neutratil tolik, kolik v té době skutečně stálo – a nebyly to rozhodně malé sumy. Jeho přátelé zkrátka dobře znali hercovu zálibu v nejrůznějších pochoutkách, a protože se sluší na návštěvu něco „malého“ přinést, šlo velmi často právě o vynikající suroviny. A protože se šlo k Burianovým, nemohlo jít o tři špekáčky z uzenářství. Na takovou návštěvu se šlo třeba s pěkně rostlým selátkem nebo lepší rybou, prostě s tím, co herec miloval. A tak bylo vždycky co vařit i příště a hostiny vyšly přece jen o něco levněji.

Na jídle si zkrátka zakládal

Kdo by si ale myslel, že ve chvíli, kdy byli manželé Burianovi doma sami, jedli namazaný chléb, hodně by se mýlil. Jejich osobní kuchař měl hodně co dělat, i když nebyla žádná velká hostina ohlášena. Většina jídel v Burianově dejvické vile totiž obsahovala alespoň pět, ale často i více chodů. Pro zkušeného kuchaře to ale velký problém nebyl, navíc v tak dokonale vybavené kuchyni, jakou hercův dům disponoval. Zkrátka – pro nejlepší jen to nejlepší: pro nejlepšího herce a komika nejlepší kuchař a pro nejlepšího kuchaře ta nejlepší kuchyně…

Co miloval nejvíce?

A na čem si diváky milovaný herec, jehož filmy si dodnes nenecháme ujít, pochutnával nejraději? Hodně se mluví o kuřecím mase s milánskými nudlemi, ale to určitě nebylo všechno. Podle kalendáře s jeho oblíbenými recepty, který vyšel na počátku tohoto století, se na Burianově stole častěji objevovaly například jehněčí špízy s uzenou kýtou nebo na másle pečená kůzlečí roláda.

Sladké jen občas, zelenina denně

Jako dezert udělaly herci radost palačinky s tvarohem, ale sladkosti si tak často nedopřával. Dobře totiž věděl, jak je pro herce důležité jeho tělo a on sám si zakládal na své postavě natolik, že se stranil jídel, která hrozila tloustnutím. Knedlíky nebo těžké omáčky bychom na jeho stole proto našli asi jen málokdy, ačkoliv třeba takové koprovce prý odolat nedokázal. Zato o zeleninu v jídlech nouze nebyla. Už za první republiky tak dbal na zdravou stravu, a to se jeho figuře celoživotního sportovce vyplatilo.

