Nezapomenutelný dětský herec Tomáš Holý ukončil kariéru ze strachu z neúspěchu. Smrt je dodnes předmětem spekulací

Zcela jistě se jedná o nejznámější dětskou hereckou hvězdu Československa. Nikdo jiný nezářil takovým talentem, humorem v tolika filmech, kde byl ústřední postavou. Začátek kariéry byl však o jedné velké náhodě. Ta však nastartovala nezapomenutou kariéru. Tomáš Holý žije dodnes v srdcích několika generací, jeho život nešťastně vyhasl předčasně.

Marečku, podejte mi pero!

Když Oldřich Lipský v roce 1976 natáčel jednu scénu do oblíbeného filmu Marečku, podejte mi pero!, musel rychle vyhledat malého školáka, který by zahrál jednoduchou roli. Původně obsazený chlapec onemocněl, a tak se režisér zeptal filmového štábu: „Pokud někdo znáte malého kluka, který dokáže říct tři věty a neroztřese se před kamerou, přiveďte ho.”

Začátek úspěšné kariéry dětského herce mohla začít. Přihlásil se totiž jeho strýc, který u filmu dělal rekvizitáře. Tomáš Holý tak ve svých sedmi letech dodal epizodní roličce svůj rukopis, který v následujících letech dovedl rozvinout do dokonalosti.

Oldřich Lipský na malého chlapce nezapomněl a ten od něj dostal další roličku v hudební komedii pro děti Ať žijí duchové! Stále se však nejednalo o žádnou obrovskou roli. Ta přišla až s legendárními filmy Marie Poledňákové. Svou kultovní roli si však Tomáš Holý musel vybojovat, jak jinak než náhodou.

Nesmrtelná role

Být slavným dětským hercem není nic lehkého. Filmová kamera si všímá vašich roztomilých rysů a přirozených gest. Člověk má vůči dětem slabost, hlavně když mají poctivý smysl pro humor. Nikdo však nemůže být dítětem celý život. Mentálně možná ano, ale fyzické změny do další herecké kariéry nemusí jít naproti. Mění se hlas, obličej a kouzlo může být v tu ránu pryč.

Podobný osud potkal v podstatě všechny slavné herecké hvězdy a Tomáš Holý nebyl výjimkou. Stihl však předtím zazářit ještě ve svých legendárních dvou filmech Marie Poledňákové, kterými jsou Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Účast Tomáše Holého však nebyla vůbec jistá. Musel porazit dalších 16 dětí v konkurzu.

Nakonec okouzlil ani ne tak svým vzhledem, ale charismatem a bezprostředním chováním. Vypráví se historka, že do úzkého výběru se dostal, protože si zapomněl čepici v místnosti, kde probíhal „pohovor”. Doslova rozrazil dveře a na režisérku Poledňákovou udělal srandovní obličej.

Nakonec si ho z úzkého okruhu uchazečů vybrali jeho filmoví rodiče František Němec a Jana Preissová. Tomáš Holý tak mohl naplno ukázat, proč se jako dětský filmový herec stal doslova nesmrtelným. Kéž by to mohlo platit v obyčejném životě.

Smrtelná autonehoda

Čas běžel a z dětské hvězdy se pomalu stával chlapec a následně muž. Poslední filmová role proběhla v roce 1980 ve snímku Prázdniny pro psa. Tehdy mu bylo 11 let. Sám se ve svých 13 letech svěřil, že by nesnesl představu o neúspěšné herecké kariéře, a tak se radši rozhodl na stříbrném plátně nepokračovat.

Tomáš Holý se tak rozhodl studovat gymnázium a následně práva. Budoucnost právníka mu byla odepřena. Jeho život skončil předčasně a tragicky. Když byl s přáteli na chalupě jednoho ze svých kamarádů, neobešlo se bez několika vypitých piv v hospodě. Dodnes není jasné, jestli pil i Tomáš Holý.

Bohužel se Tomáš Holý rozhodl nasednout do automobilu údajně pod vlivem alkoholu. Havárie se stala asi 500 metrů od hospody a Tomáš Holý byl na místě mrtev. Ti, co ho dostávali z vozu, si to však nemysleli, a tak byl odvezen kolemjedoucím automobilem do Nového Boru, kde lékař konstatoval smrt.

Smutná tečka za osudem člověka, kterého si všichni pamatujeme s širokým a přirozeným úsměvem, přišla v nedožitých 22 letech. V dospělém životě se však nejednalo o žádného floutka, ale normálního kluka, kterému stále nechyběl smysl pro humor.

