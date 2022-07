Pamatujete na pořad U Haliny v kuchyni? Dnes Pawlowská úspěšně podniká v úplně jiném oboru

Halina Pawlowská se do povědomí mladší generace dostala hlavně v pořadu České televize, který se vysílal od února 1999 do prosince 2007. Banánové rybičky byly jedním z nejpopulárnějších pořadů České televize. Některé Halininy hlášky doslova zlidověly. Například:

Dokonalá matka miluje i spratka.

Nejlepší sport je kafe a dort.

Zahoď prášky, obvazy, mast, když je zle, je tu chlast.

Nemiluj nikdy debila, který kouká na kila.

Přestaň hýřit, přestaň pít, budeš nudnej, ale fit.

Pawlowská a váha

Její pověstný humor se často pojí i s její váhou. Udělat si ze sebe srandu, to spisovatelka opravdu umí. Z toho, co by jiné ženy skrývaly, udělala Pawlovská svou přednost a dá se říct, že na tom částečně postavila svou kariéru. Svým přístupem k životu je totiž lehce zapamatovatelná. A ještě jí to dopomohlo k založení módní značky s dcerou Natálií.

Přišlo jí, že u nás se pro korpulentnější dámy neprodává nic sexy a šik, marně pro sebe tak něco sháněla. Inspirovala se v Paříži. Zdaleka už ale neprodávají jen šaty pro dámy větších velikostí, nakoupí u nich každý, kdo chce vynést lichotící střih a žádný pytel. O šaty je velký zájem. „Štíhlý nechápe, co žena kyprých tvarů má mít na sobě,“ upozorňuje Halina na svou výhodu. Ona zkrátka ví, co plnější postavě sedne!

Pawlowská a knihy

Halina nejen, že píše knihy, napsala i mnoho filmových scénářů, v některých svých počinech si dokonce zahrála. Například na scénáři k filmu Vrať se do hrobu! z roku 1989 spolupracovala s Milanem Šteindlerem a střihla si zde roli uklízečky. Vidět ji ale můžete i v nynějších veleúspěšném seriálu ZOO, kde hraje Lenku Hrabalovou, vedoucí infocentra, která si věčně na něco stěžuje a často nemá peníze.

Zahrála si také v Doktorech z Počátků, na jejichž scénáři rovněž pracovala nebo v Ohnivém kuřeti. TV pořad U Haliny v kuchyni si psala také. Film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci byl napsán na motivy knihy, ale úspěch neměl. Počin, který začíná poněkud prapodivnou scénkou z porodu, má na ČSFD pouhých 20 procent.

Pawlowská a manžel

Spisovatelka byla vdaná od roku 1976 do roku 2013 za Zdeňka Pawlowskiho. Ten zemřel v červenci poté, co podlehl zákeřné nemoci. Letos je to tak už 9 let. Byl inspirací pro mnoho jejích knih i humorných historek.

V jeho nejtěžších chvílích jí byl oporou dlouholetý přítel producent Karel Czaban. Ten se pár týdnů po jeho smrti nastěhoval k Halině do domu v Podolí a nadále už svůj vztah netajili. Po boku žijí šťastně už několik let.

Zdroj: Blesk.cz, Wikipedia.org, halinapawlowska.cz

KAM DÁL: Zemřela Ivana Trump, rodačka z Československa a exmanželka Donalda Trumpa. Stihla se čtyřikrát vdát, jednou účelně.