Podobnosti Harryho a krále Eduarda VIII. Láska k Američance, odchod z královské rodiny a odkaz na nacismus

Světová bulvární média už mají několik dní o téma postaráno. Harry a Meghan se vzdali svých královských povinností. Britové jsou rozhořčeni, královna musí nalézt správné řešení a Kanada se připravuje na nová bezpečnostní pravidla. Není to však poprvé, kdy do klidu královské rodiny promluvila láska k Američance…

Otočit se zády svým královským povinnostem, to se moc nesluší. V moderní historii britské monarchie však najdeme hned dva příklady, které vzbudily společenskou bouři. Ten současný je sice přítomný ve zpravodajství každý den, ale oproti tomu, co učinil král Edward VIII., je to jen drobná maličkost.

Tehdy kvůli lásce k Wallis Simpsonové dokonce v roce 1936 abdikoval. To však nebyla jediná kontroverze, s kterou byl jeho příběh spojen. V čem lze najít ještě podobnost s vévodou ze Sussexu?

Nacistická uniforma

Princ Harry byl vždy trošku zlobivé dítě v konzervativním prostředí královské rodiny. Ryšavý mladík často bojoval s obrovskou pozorností médií a celé britské společnosti. V několika momentech by se dalo říct, že dokonce otevřeně provokoval. Jeho angažmá v armádě lze brát jako odboj a útěk od načančané reality šlechtických povinností.

Kromě toho, že se v minulosti popral s fotografem bulvárního média a byla mu několikrát dokázána konzumace drog, se však na veřejnosti objevila asi nejkřiklavější událost, která naštvala úplně všechny. Největší kontroverze vyšla najevo v roce 2005, kdy na maškarní večírek přišel oblečen v nacistické uniformě. Bulvární noviny The Sun k jeho fotce připojily nekompromisní titulek Nácek Harry.

Za svůj „úlet” se sice omluvil, ale pokud bychom si dali práci a hledali možné důvody, proč vyšel na večírek s hákovým křížem na ruce, našli bychom jeden velmi zajímavý odkaz na jiné kontroverzní téma spjaté s královskou rodinou. První podobnost s králem Edwardem VIII. je na světě. O co jde?

Král abdikoval

Harryho prastrýc se sice královské koruny vzdal hlavně kvůli své velké lásce. Američanka Wallis Simpsonová byla tehdy již dvakrát rozvedená, což tehdy nepřekousla ani vláda, ani církev. Srdce si však vybralo, a tak trůn přenechal svému bratrovi Jiřímu VI., otci současné královny Alžběty II.

Kromě toho, že má Harry za ženu také Američanku, s kterou se rozhodl odejít do ústraní pozornosti a zbavit se svých povinností v královské rodině, paralelu najdeme také ve vztahu k nacismu. Bylo by vrcholně nespravedlivé pokládat Harryho za sympatizanta s nacismem. V jeho případě se jednalo spíše o mladickou extravaganci.

U Edwarda VIII. se však vztah k nacismu jako mladický výstřelek brát rozhodně nedá. V roce 1937 se společně s manželkou setkali s Adolfem Hitlerem na půdě nacistického Německa. Eduard dokonce používal nacistické pozdravy a není tajemstvím, že před válkou Eduard sympatizoval s fašismem, protože ten jediný mohl údajně zastavit komunismus.

Vztah Eduarda VIII. a manželky Wallis Simpsonové s nacistickým režimem však nebyl jenom dílem německé propagandy. Wallis Simpsonová se údajně velmi pravidelně stýkala s německým velvyslancem v Londýně Joachimem von Ribbentropem. Někteří historici dokonce uvádějí, že v případě porážky Velké Británie při válce s nacisty byl Hitler připraven na trůn dosadit právě Eduarda VIII.

Winston Churchill si byl hrozby jménem Eduard vědom, a tak v průběhu války zařídil, aby se společně s manželkou uklidili na Bahamy, kde až do konce války dělal Eduard guvernéra. Byla tedy Harryho uniforma na maškarním večírku odkazem na tuto kontroverzní minulost jeho předka?