Poslední den herce Jana Libíčka: Smrt si pro něj přišla přímo na plac, slavný film museli přetáčet

Smrt přímo uprostřed natáčení – takový konec připravil osud herci Janu Libíčkovi. Pravdou je, že se o problémy, které vedly k jeho konci, do značné míry postaral on sám. Půldruhého metráku váhy, k níž se dopracoval neustálým přejídáním, si zkrátka vybralo svoji daň. Bez zdravotní péče, s cukrovkou a dalšími obtížemi to snad ani jinak dopadnout nemohlo. Ještě ráno v poslední den jeho života ale nic nenasvědčovalo blížící se tragédii.