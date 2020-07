První Čech, který překonal kanál La Manche zemřel v řece Bečva. Venclovský zvládl až druhý pokus

Pro dálkové plavce je to něco jako Mount Everest pro horolezce. Kanál La Manche je výzvou, která není pro každého, ale to nelze říct o mistru sportu, bývalém boxerovi Františku Venclovskému. První Čech, který tuto metu překonal, však zemřel tragicky. Osudná mu byla řeka Bečva.

Pro dálkové plavce je to něco jako Mount Everest pro horolezce. Kanál La Manche je výzvou, která není pro každého, ale to nelze říct o mistru sportu, bývalém boxerovi Františku Venclovskému. První Čech, který tuto metu překonal, však zemřel tragicky. Osudná mu byla řeka Bečva.

Jméno Františka Venclovského milovníci sportu určitě znají. Už v padesátých letech patřil mezi nejtalentovanější atlety a vynikal hlavně v boxu. Stopku mu však vystavilo těžké zranění krční páteře. Tělo stvořené k překonávání fyzických lidských možností si však říkalo o další výzvy.

Vrcholový atletický sport šel stranou a boxérské rukavice zůstaly pověšené na hřebíčku. Legendární Venclovský se však zhlédl v jiném sportu. Plavání a otužování mu daly nový smysl života. Díky nim je navěky vepsán v historii, ale také mu byly v důsledku osudnými na konci životní cesty.

Úředníci v cestě

40 kilometrů široká úžina mezi Francií a Velkou Británií je pro dálkové plavce s hroší kůží vůči nízkým teplotám vody tou největší výzvou. Do 30. července roku 1971 se nenašel jediný Čech, který by tuto vzdálenost překonal. Tehdy se však mohl tímto prvenstvím pyšnit František Venclovský. Nebyla to však vůbec žádná legrace.

Venclovský se k plavání dostal skrze rehabilitace, které musel podstoupit po zmíněném těžkém úrazu krční páteře, kdy mu hrozilo ochrnutí v horní polovině těla. Když se však věci dávaly do pořádku, naplno se vrhnul do plavání.

O překonání La Manche údajně začal uvažovat už v roce 1964, kdy každý den trénoval téměř čtyři hodiny v českých řekách, jezerech a na koupalištích. Háček však nebyl ve fyzické připravenosti, ale v boji s československými úřady. Ty se snažil šest let přesvědčit, že výlet na západ s cílem překonat La Manche má opravdu vyšší smysl. Až se obrátil přímo na Gustáva Husáka, což nakonec vyšlo.

První pokus se nezdařil

6. září roku 1970 se Venclovský postavil na břeh poprvé, aby zdolal výzvu, které obětoval dlouhá léta příprav. Jak tomu však někdy bývá, nepřálo mu štěstí – tedy spíše počasí. Pršelo a byly velké vlny a ani brýle ho dostatečně nechránily před slanou vodou, která ho pálila do očí. Přes dvanáct hodin bojoval s nepřízní počasí a nezkrotnými vlnami, kdy ho málem k smrti unaveného vytáhli z vody na loď.

Vencolovský se nevzdával a šel by až za hranu svých možností, což ho málem stálo život. Druhý pokus už dopadl mnohem lépe. Stalo se tak 30. července 1971. Trasu dlouhou 56,5 kilometrů absolvoval po 15 hodinách a 26 minutách. Když doplaval k břehu Anglie pronesl legendární a upřímnou hlášku: “Já su tak šťastné.” V roce 1975 se mu podařilo La Manche překonat podruhé a dokonce ve třetím nejrychlejším čase své věkové kategorie.

Poslední plavání

Život osobnosti, která si získala za svoje sportovní výkony respekt dálkovým plaváním, skončil právě v řece, ale tentokrát na domácí půdě. Naposledy se tak vrhl do ledové vody v roce 1996 do své milované Bečvy. Když vylezl na břeh celé tělo mu ztuhlo. Skončil v nemocnici, kde mu doktoři zjistili krevní sraženinu, která vznikla právě podchlazením ve studené vodě. Tepna k tenkému střevu byla uzavřena a den po operaci František Venclovský zemřel.

