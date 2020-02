Operní ikona a múza Aristotela Onassise Maria Callas: Obětovala život miliardáři, který si bral, co chtěl

Maria Callas byla řecko-americká operní ikona, která se zamilovala do nespárvného muže, pro kterého byla schopna obětovat to nejcenější. Řecká pěvkyně byla ztělesněním vášnivé a silné ženy, ale také křehké a velmi zranitelné. Jedna z nejslavnějších operních pěvkyň 20. století zažila velkou slávu a uznání, ale také musela čelit hořké pravdě, která ji nakonec zlomila.

Maria Callas se narodila v roce 1923 v New Yorku, ale je dcerou řeckých přistěhovalců. Matka Marii měla o životě své dcery jasnou představu. Když byla budoucí hvězda malá, její matka si všimla, že velmi tíhne k hudbě a rozhodla se chytit šanci za pačesy. Maria chodila na hodiny zpěvu, klavíru a dřela do úmoru. Její matka věřila, že udělá z dcery prvotřídní hvězdu. Nic ale nešlo tak, jak si vysnila. Rodina se začala potýkat s velkými finančními probémy, jejich obchod zkrachoval a matka musela spolknout hořký neúspěch. V roce 1937 vzala Marii a její sestru a odstěhovaly se zpátky do Řecka.

Na svou příležitost čekala léta, nebyl o ni zájem

Po odstěhování zpět do Řecka Maria Callas získala stipendium na prestižní konzervatoři v Athénách. První menší úspěch se dostavil v roce 1942, kdy zazářila v Tosce v Athénské opeře. Maria ale cítila, že to není cesta, kterou chce jít. Toužila se vrátit zpět k otci do Ameriky a ukázat, co má v hrdle. V roce 1945 skutečně opustila Řecko a vrátila se zpět do New Yorku, kde na ni ovšem čekala studená sprcha. O Marii Callas nejevily soubory žádný zájem. Velký a dlouho očekávaný zlom v její kariéře nastal někdy zhruba kolem roku 1947 a 1948. Maria Callas zpívala Brunnhildu ve Wagnerově opeře Valkýra. Velká náhoda a štěstí přispěly k tomu, že Maria byla nakonec obsazena do role Elvíry v opeře Puritání, která z ní udělala hvězdu první kategorie. Pro pěvkyni to ale byla velká zkouška, kterou díky své trvdohlavosti a zapálenosti zvládla. Měla pouhý týden na nastudování role Elvíry a navíc proti ní hrálo, že neuměla ještě dobře italsky. Nakonec to však zvládla a zaznemanala obrovský úspěch. Maria ale chtěla víc...

Svatba, rozvod a drastická dieta

V roce 1949 se Maria Callas vdala za podnikatele Giovanni Battistu Meneghiniho. Jejich štěstí trvalo ale pouhých deset let a následoval rozvod. Maria byla ctižávostivá kariéristka, která brzy pochopila, že za opravdovým úspěchem nestojí jen talen od boha. Maria byla statná žena s kyprými tvary a to se rozhodla na začátku padesátých let změnit. Zhubla neuvěřitelných 30 kilo a stala se z ní dokonalá ikona s vytříbeným vkusem.

Aristoteles Onassis, muž který jí dal a vzal všechno

Aristoteles Onassis byl muž s neuvěřitelným charismatem a podmanil si každého, koho chtěl. Neřízená střela, která se řídila heslem "Jediné pravidlo je, že pravidla neexistují." Operní pěvkyni, která slaví nebývalý úspěch a je nádherná Onassis pozve na začátku 60. let na svoji loď a Maria se v přítomnosti miliardáře, který ji neustále obletuje cítí konečně jako žena. Onassis se do Marii zamiloval a ona se kvůli němu rozvedla. Jenomže Onassise nic a nikdo nebavilo věčně. Dychtil po nových věcech, dalších půvabných ženách, a to Maria těžce nesla. Neustále se s ní rozcházel a zase dával dohromady. Slova pohrdání a nadávky střídala láskyplná vyznání. Maria Callas do poslední chvíle věřila, že jejich láska je opravdová. Toužila po sňatku a dětech. Největší ranou pro operní pěvkyni bylo, když si její životní láska Aristoteles Onassis vzal za ženu Jacquelin Kennedyovou. Navíc na jeho popud šla na potrat a přišla tak o své vytoužené dítě. To Marii zlomilo. V roce 1977 Maria Callas ve věku tříapadesáti let umírá na srdeční záchvat.