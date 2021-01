Režisér Magnusek maká koronaviru navzdory, chce snad trhnout světový rekord? Další Bastardi i s Godlou

Většina z nás by na rok 2020 možná nejraději rychle zapomněla. Nejrůznější restriktivní opatření proti pandemii nového typu koronaviru znamenala (a stále ještě znamenají), že jsme více či méně museli začít žít jinak, než jsme byli zvyklí. Klobouk dolů před těmi, kdo se dokázali i tak prosadit. Jedním z nich je bezesporu režisér Tomáš Magnusek.

Osvědčené hvězdy i nové tváře

Stihl natočit film Stáří není pro sraby, jehož premiéra je naplánována na konec letošního roku. „Už je hotový. Pouze čekáme na to, co se bude dít ohledně koronaviru,“ potvrdil Čtidoma.cz režisér, který vsadil na osvědčená herecká jména.

V hlavních rolích se tak představí Rudolf Hrušínský mladší, Luděk Sobota či Jan Přeučil. Nebál se ovšem sáhnout i mezi herecké nováčky, kterým je třeba krásná modelka Gabriela Gášpárová. „Moc jsem si to užila. Pan Magnusek je veselá kopa, člověk se s ním vůbec nestíhá nudit. Zároveň je ale přísný, což mi vyhovuje,“ pochvalovala si pro Čtidoma.cz brunetka.

Bezkonkurenční Dejdar

Magnusek také stihl natočit televizní seriál Škola mého života (25 dílů), kde exceluje Martin Dejdar, ale třeba i sám Magnusek nebo již zmíněná Gášpárová. A také Zdeněk Godla, kterého mezi hereckou smetánku doslova katapultoval seriál Most!.

Spolupráce Magnuska s rodákem z Chomutova byla výborná, takže se dohodli na jejím prodloužení v rámci připravovaného pokračování dnes už kultovních Bastardů. A právě Bastardi 4 budou dalším Magnuskovým počinem a Godla si tam "střihne" hlavní roli.

Na práci se oba těší

„S Tomášem jsme si skvěle sedli a rozumíme si. On dává herci prostor, což je důležité! Na nic si nehraje, a ještě je s ním i velká legrace,“ usmíval se Godla. Superlativy nešetří ani Magnusek.

„Jsem moc rád, že Zdeněk roli přijal. Škola mého života ukázala, že funguje skvěle! Je připravenej, férovej, pozornej. Moc se na spolupráci s ním, nejenom co by režisér, ale jako jeho parťák, protože budeme spolu hrát dvě hlavní role, těším,“ uzavřel pro Čtidoma.cz. Tak uvidíme, co nakonec Bastardi 4 přinesou.

KAM DÁL: Nový Pán prstenů bude nejdražší seriál všech dob, Froda ani Aragorna v něm ale nenajdete.