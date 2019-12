Rudolfovo romantické gesto pod vlivem alkoholu a morfia. Sebevražda co nemá obdoby

Neprávem je dnes přehlížen příběh Rudolfa Habsburského. Pravděpodobně nejslavnější sebevražda 19. století byla ve své době tak citlivou událostí, že se o ní mohlo nahlas hovořit až od roku 1918. Muž, který měl stanout v čele Rakouska-Uherska, zemřel za nevyjasněných okolností, ale nejenom jeho smrt stojí za pozornost.

Nebylo totiž mnoho princů, kteří byli schopni trávit noci s obyčejnými lidmi v hospodě. Rudolf takový byl a v mnoha ohledech jeho osud připomíná spíše vděčný materiál pro bulvární deník. Jaký by byl král a co ho nakonec dohnalo k vraždě a sebevraždě?

Plukovník batole

Když se Františku Josefovi I. a manželce Sisi narodil první mužský potomek, tak zvolil císař velmi netradiční způsob, jak takovou událost oslavit. Přestože tak jednal proti pravidlům, povýšil svého jediného syna do hodnosti plukovníka záhy po jeho narození. Tento čin jasně předurčil, kam měly směřovat kroky mladého Rudolfa, které mu jasně narýsoval jeho otec.

Militantní ornitolog

Existuje mnoho neuvěřitelných legend, které vyprávějí, jak ve dvou letech Rudolf velel maďarskému vojsku v Hofburgu a ve třech letech plynně slovem a i písmem ovládal maďarštinu, němčinu a češtinu. Jen těžko uvěřitelné příběhy však měly základ v militantní výchově, kterou pro něj přichystal otec František Josef I.

V pouhých šesti letech začal tvrdý výcvik hrabětem Leopoldem z Goundrecourtu, který nesnesla matka Sisi, která pro Rudolfa vyžadovala liberálnější výchovu. Tu mu zaručil hrabě Latour. Později se rozvíjela i romantičtější povaha mladého prince. Nejznámějším koníčkem, který později rozvinul až na odbornou úroveň, byla ornitologie.

Život v Praze

Když bylo Rudolfovi 19 let, narukoval do Prahy, kam byl údajně svým otcem záměrně převelen, díky svým sympatiím k slovanským národům. Sám těchto šest let života označil za to úplně nejšťastnější období života. V Praze také proslul tím, že se často stýkal s měšťany, což mnohokrát za svůj život opakoval i ve Vídni. Tím však pravidelně pobuřoval šlechtu jak v Praze, tak ve Vídni.

Tragické manželství

Rudolf Habsburský si vzal za ženu belgickou princeznu Stefanii. Tento sňatek se v následujících letech projevil jako veliký omyl. Ať už ze vzájemného vztahového nesouladu nebo díky mileneckým záletům následníka trůnu. Během jejich vztahu se narodila pouze dcera Alžběta. Stefanie byla později neplodná. Historici se přou, jestli se tak stalo na základě komplikovaného porodu, nebo tím, že ji Rudolf nakazil kapavkou. Krize manželství vyvrcholila žádostí Rudolfa o rozvod. Císař ani papež však rozvod nepřipustili. Rudolf tak pokračoval se svými milostnými avantýrami.

Smrtící koktejl

Rudolfovo zdraví bylo od dětství podlomeno a jako jeden ze způsobů, jak léčit zdravotní neduhy, řešil morfiem. Postupně k tomuto “léku” připojil kokain a jako třešničku na dortu vše zapíjel šampaňským říznutým koňakem. Sebevražedný koktejl byl jen vyústěním depresí a zdravotních komplikací. Trpěl jak kapavkou, a později dokonce syfilisem. Život se tak neodvratně blížil k tragickému konci.

Láska až do konce

Předtím než Rudolf obrátil pistoli ke svému spánku, musel vykonat ještě jeden akt a poslední gesto lásky. Pravděpodobně na její přání musel zastřelit svoji sedmnáctiletou milenku Mary Vatserovou. Ta propadla lásce vůči následníkovi trůnu natolik, že byla ochotna mu věnovat celý svůj život. Když už se zdraví Rudolfa lámalo nadobro a bylo jasné, že mnoho dní ho mezi živými nečeká, odešli spolu na věčnost.

Poslední noc zamilovaný pár věnoval psaním dopisů na rozloučenou. Ty se však v rámci kampaně za udržení dobrého jména habsburského rodu musely zlikvidovat. Pravděpodobně nejslavnější sebevražda 19. století je tak dodnes opředena nejasnostmi ohledně přesného motivu tragického činu. O tom, že se jednalo o sebevraždu, však není pochyb.

Masaryk synem císaře Františka Josefa I.? Spekulace podporuje zakázaný test DNA. Více čtěte zde.