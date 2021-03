Se Stellou Zázvorkovou se osud nemazlil. Matka ji hrubě urážela, její dcera spáchala sebevraždu

Stella Zázvorková se narodila v Praze 14. dubna roku 1922. Její rodiče byli oba umělecky založeni, proto její divadelní talent na sebe nenechal dlouho čekat. Maminka se věnovala módnímu návrhářství a tatínek patřil na tehdejší dobu mezi špičky v oblasti architektury. K divadlu ji ale přivedla manželka jejího strýce Fanynka. Stella Zázvorková vyrůstala společně se svým bratrem Janem Zázvorkou, se kterým měla výborný vztah a který ji také vždy v jejím zaměření podporoval.

"Ani stín mé krásy nejsi..."

Stella Zázvorková měla i se svým tatínkem vřelý a upřímný vztah. Byli si neobyčejně blízcí. Naopak se svou matkou měla vazby velmi chladné. Známá je věta, kdy matka vyčítá své dceři vzhled: „… Ani stín mé krásy nejsi...,“ píše například deník Šíp. Její matka byla velice noblesní a krásná žena a nemohla snést pomyšlení na to, že její dcera je korpulentnějšího tvaru. Pro jejich vztah toto ponížení znamenalo ale další odtažení. Její rodiče se však zanedlouho rozvedli.

Jejími životními partnery se díky divadelní práci stali zejména Vlastimil Brodský a Jan Werich a nebo také Vladimír Menšík. S Vlastimilem Brodským se znala dokonce od útlého dětství a zůstali přáteli do konce života, vzpomínala herečka i pro Českou televizi.

Stella Zázvorková sesbírala během kariéry řadu ocenění. V roce 1996 byla nominována také na Českého lva a o pět let později získala i cenu Thálie.

I přes nesnáze navždy Zázvorková-Kopecká

Stella začala studovat na gymnáziu a pak přešla na jazykové lyceum. Další, čím vynikala, byly jazyky. Mluvila totiž plynule hned sedmi jazyky. Její další kroky následně vedly do Divadla E. F. Buriana, kde začínala spíše s tanečními rolemi, a postupně se její talent krok po kroku dostával do popředí.

Vlivem 2. světové války ale bylo toto divadlo zavřeno a Burian byl dokonce zatčen. Nicméně mladé umělce to nezastavilo a vzniklo zejména díky nim na Národní třídě Divadlo Větrník. Tady si Stella našla své další životní přátele a nejen to, poznala zde i Miloše Kopeckého, který se stal jejím životním partnerem. Stella a Miloš se brzy vzali a zanedlouho se jim také narodila dcera Jana. Bohužel ale jejich svazek nevydržel příliš dlouho, a to z mnoha důvodů. Miloš Kopecký měl zejména velikou slabost pro ženy a ani jejich finanční zázemí nebylo dokonalé. Přesto však zůstali celoživotními přáteli a cedulka se jménem Zázvorková‑Kopecká visela na dveřích do konce jejího života.

Sebevražda patnáctileté dcery

Jejich dcera Jana ale přinesla matce již ve svých patnácti letech obrovské utrpení. Stella milovala divadlo a bylo pro ni alfou a omegou. Její otec byl tak trochu záletník a Jana se tedy poměrně často cítila osamocena a odstrčena. Možná proto se několikrát pokusila o sebevraždu. Vždy to byly ale pouze jakési "demonstrace".

Dcera Jana byla chytrá a vždy to měla vypočítané tak, aby ji matka včas našla. Naposledy se ale Stella zdržela v divadle a našla svou dceru doma následně mrtvou - otrávenou plynem. Svůj pozdní příchod domů si následně Stella velmi často vyčítala, zřejmě až do konce života. Na jeviště si ale žal a trápení s sebou brát zkrátka nemohla.

Uznávaná herečka na svém místě

Stella Zázvorková byla pro své herectví velmi vážená a své herecké výkony ztvárnila mimo jiné ve filmech Pane, vy jste vdova, Zítra to roztočíme, drahoušku nebo také nezapomenutelných televizních šlágrech jako Kolja či Pelíšky.

Zejména v těchto dílech zkrátka a jednoduše excelovala. V roce 1996 byla nominována také na Českého lva a o pět let později byla oceněna i cenou Thálie. Dlouho působila rovněž v Divadle ABC a Městských divadlech pražských. Stella Zázvorková zemřela 17. května roku 2005 v Praze ve věku 83 let.

