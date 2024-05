Se vším jsem začal pozdě, lituje Jiří Korn. Jeho střet s policií skončil ostříhanými vlasy

Jeden z našich nejznámějších umělců, který je na scéně už od šedesátých let minulého století a právě 17. května slaví své pětasedmdesáté narozeniny, se podle svých vlastních slov začal na uměleckou dráhu skutečně pečlivě připravovat až poměrně pozdě, což se týká hlavně tancování. „Bylo mi takových třiadvacet nebo čtyřiadvacet let,“ přiznal v pořadu Marka Ebena Na plovárně. S gymnastikou pak začal až v pětatřiceti letech. Opravdu se může někomu zdát, že tak pohybově nadaný člověk něco zameškal?

Bylo to proti přírodě

Po první kapele Rebels se přesunul k Františku Ringo Čechovi, ale nebylo to na dlouho. „On psal tak, jak psal, jeho texty byly takové, jaké jsou, s tím se nedalo nic dělat. Když psal na cizí věci, tak to většinou moc nešlo, bylo to všechno proti přírodě. Půvab to ale mělo a mělo to i úspěch,“ popsal zpěvák svoje zkušenosti s přibližně roční spoluprací se svérázným hudebníkem, tehdy kapelníkem skupiny Shut Up. Odtud už jeho cesta podle serveru České televize vedla do Olympicu, kde se ale také příliš neohřál. Dva opravdu známí a oblíbení muži v jedné kapele – tedy Petr Janda a Jiří Korn – to bylo na jedno jeviště přece jen trochu moc. Zpěvákovy další cesty vedly přes různá uskupení až ke 4TETu, který vystupuje dodnes.

Zklamání z filmu

Zatímco jeho hudební kariéra čítá stovky písní, z nichž mnohé se staly hitem, herecká dráha byla zatím poměrně skromnější, možná i proto, že se po první natočené pohádce Honza málem králem cítil podvedený. Jeho postavu totiž nechal režisér předabovat a to Jiřího Korna mnoho a mnoho let mrzelo natolik, že se na pohádku raději ani nedíval. Přesto jsme jej mohli vidět i v dalších filmech, jako třeba Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla, Trhák nebo v pohádce z roku 2005 Trampoty vodníka Jakoubka i v dalších.

Třetí manželství snad už vyjde

Jak je na tom Jiří Korn se svým soukromím? O něm příliš nemluví, ale i přesto víme, že je potřetí ženatý, a zatímco jeho první dvě manželství, nejprve s paní Hanou a potom s Kateřinou, nevyšla, současný vztah se zdá být v pořádku. Ostatně se současnou ženou Radkou, kterou si vzal v roce 2017, jej sice nepojí společné děti, zato však vášeň pro golf, při kterém se také před lety seznámili.

Bude dárek za statisíce?

Jak letos zpěvák oslaví svoje narozeniny? Jednak připravuje koncertní turné, na které se mohou jeho příznivci těšit v září, jednak bude také nějaký ten dáreček. Jestli předčí ten deset let starý, kdy si Jiří Korn k pětašedesátým narozeninám pořídil hodinky za čtvrt milionu, se možná také pochlubí. Uvidíme.

