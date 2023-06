Skandál oscarového režiséra Jiřího Menzela je stále živý: Před lidmi seřezal prutem producenta Sirotka

Další ročník Karlovarského filmového festivalu klepe na dveře a všichni dobře vědí, že i když je program do posledního puntíku připraven předem, o překvapení v hvězdné společnosti nemusí být nouze. O jedno takové se už před čtvrt stoletím postaral dokonce jindy velmi kultivovaný režisér Jiří Menzel, když se rozhodl vlastní rukou, lépe řečeno proutkem, ztrestat svého profesního soka. Pamatujete na tenhle skandál, který ožívá každý rok v době dalšího ročníku tohoto světoznámého festivalu?

Rvačka slavných mužů

Příhoda, na kterou filmový svět, alespoň ten český, ještě dlouho nezapomene, se stala právě při programu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, a to na jeho třiatřicátém ročníku v roce 1998. Co se stalo a proč se dva slavní muži poprali přímo v sále na slavnostním zakončení festivalu ve Velkém sále luxusního hotelu Thermal, kde byla v té době více než tisícovka diváků? Důvod byl prostý a řešení, které Jiří Menzel volil, tehdy společnost rozdělil na dvě skupiny. Jedni jej odsuzovali, druzí oceňovali – jak už to v takových případech bývá.

Nešlo o nic menšího, než o anglického krále

Jiří Menzel tehdy dokonce nebyl jen běžným pozvaným účastníkem festivalu, ale zasedl dokonce v mezinárodní porotě. Oscarový režisér měl na takové místo bezesporu právo, nikdo ale nemohl předpokládat, o jaké překvapení se organizátorům i divákům postará v poslední den velké filmové slavnosti. Jeho skandálem právě tehdy vyvrcholil dlouhodobý spor mezi ním a producentem Jiřím Sirotkem. Všechno začalo spory o možnost natočit film Obsluhoval jsem anglického krále podle knihy Bohumila Hrabala. K tomu měl původně práva Jiří Menzel spolu s Karlem Kachyňou a ve chvíli, kdy se Kachyňa rozhodl od projektu odstoupit, zařídil právě Jiří Menzel práva nově Jiřímu Sirotkovi, zatímco sám již pracoval na scénáři.

Nemohl tušit, že Jiří Sirotek s nově nabytými právy naloží tak, jak s nimi naložil – za velké peníze (tehdy mělo jít o 4,5 milionu korun) je přenechal Nově. A tahle společnost si představovala docela jiného, ideálně zahraničního režiséra. Zdálo se, že Jiří Menzel svoji srdcovku natáčet nebude, a to jej opravdu hluboce ranilo. I proto se rozhodl, že si jeho nepřítel zaslouží veřejné ponížení. Volil výprask prutem.

Prut si raději obstaral sám

Diváci už byli usazeni na svých místech a těšili se na večerní projekci německo-rakouského filmu Comedian Harmonists. Tehdy se ukázalo, jak velkou chybu organizátoři udělali, když vyhradili místa pro Jiřího Menzela a Jiřího Sirotka poblíž sebe. Oscarový režisér to dobře věděl a svůj plán si připravoval dopředu. Už odpoledne se totiž od tajemníka poroty Radka Auera dožadoval prutu, který mu sice byl dodán, ale nezdál se mu dost silný. Pořídil si v parku proto raději sám jiný, který už odpovídal jeho záměru. Ještě než se na plátně objevily úvodní titulky, měli diváci o zážitek postaráno. V okamžiku, kdy chtěl moderátor večera uvést na pódium pozvané hosty, vstal Jiří Menzel ze svého místa a začal svého soka mlátit doslova hlava-nehlava. Jiří Sirotek se v té chvíli nezmohl na nic jiného, než na útěk ke dveřím, kde tušil dohled ochranky.

Nečekaná součást programu?

Když bylo po chvíli po všem, Jiří Menzel se v klidu vrátil na své místo a někteří přítomní diváci dokonce zatleskali. Patrně se domnívali, že jde o součást festivalového programu. Skutečnost byla ale docela jiná a Jiří Sirotek byl už tou dobou na cestě na pohotovost, kde si nechal lehká zranění ošetřit. Později prý lékaři při podrobnějším vyšetření objevili dokonce otřes mozku, což se zdálo jen těžko myslitelné, ale lékařské potvrzení tu bylo. Napadený producent zvažoval trestní oznámení.

Dvacet let dohadů a pak premiéra

A jak to nakonec dopadlo? I když se to v okamžiku nezapomenutelného incidentu zdálo jako nemožné, v prosinci roku 2006 se do kin dostal film Obsluhoval jsem anglického krále, jehož režisérem byl přece jen právě Jiří Menzel. Od prvních myšlenek na jeho natočení ale tou dobou uplynulo už celých dvacet let. Divákům se ale rozhodně čekání vyplatilo. Producent Sirotek jej ale nikdy neviděl. Zemřel v pouhých sedmapadesáti letech v roce 2004, tedy dva roky před premiérou. Na skandál, který proběhl už před čtvrt stoletím, si ale návštěvníci karlovarského filmového festivalu vzpomenou každý rok.

