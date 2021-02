Skladatel a zpěvák Michal Pavlíček: Umřel mi otec s covidem. Člověk vnímá intenzivně lidské utrpení

„Člověk se dívá na zprávy a vnímá intenzivně lidské utrpení. Zažil jsem to i osobně, když mi umřel otec s covidem. Hudba v této době zůstává vždy takový ostrůvek meditace, kdy zapomenu na všechny strasti. A potom pochopitelně rodina a pocit lásky, který nás drží nad vodou,“ řekl Michal Pavlíček.

Chybí mu živé hraní

Člen Síně slávy cen Anděl připouští, že mu v současné době chybí možnost živého hraní, a tím více si uvědomuje sílu, kterou muzikantům dodává kontakt s publikem. „To živé propojení s lidmi nám chybí, muzikanti a nejen oni jsou opravdu v nouzi. Je pochopitelné zoufalství lidí z tíživé existenční situace, ale není jiná cesta jak utlumit pandemii a zastavit ztráty na lidských životech, než dodržování restrikcí a hlavně pak očkování. Ohleduplnost a solidarita by měla dominovat nad naštvaností a frustrací,“ uvedl.

Po loňské spolupráci s moderátorkou a herečkou Ivou Kubelkovou, které napsal písně a natočil s ní album Jak moc mě znáš, složil Pavlíček hudbu k představení Robot Radius, které pro Laternu Magiku připravuje držitel ceny Thálie Radim Vizváry ve spolupráci s Miřenkou Čechovou. Premiéru by měla mít letos v září. Hra vycházející z R.U.R. Karla Čapka byla připravovaná pro Světovou výstavu v Dubaji 2020, která však byla s ohledem na globální pandemii koronaviru odložena. Pavlíček bude představení doprovázet na kytaru.

V podstatě se nestýkáme

„Zároveň připravuju sólovou desku, která by měla vyjít na podzim. Bude to takový můj současný pohled na muziku, samozřejmě s dominantní kytarou. Začínám natáčet první věci,“ podotkl Pavlíček, který své předchozí album s názvem Pošli to tam! vydal v roce 2019.

Mezi Pavlíčkovými projekty, o nichž se před časem hovořilo, bylo pokračování spolupráce a případné natáčení nových písní s kapelami Stromboli, B.S.P. a Pražský výběr. „Není to teď aktuální, v podstatě se nestýkáme a není ani v plánu, že bychom v dohledné době šli do studia. Teď se soustředím na svoji desku.“

Narozeniny v kruhu rodiny

Zatímco své 60. narozeniny Pavlíček oslavil sérií vystoupení s kapelou Stromboli a koncertem s mnoha hosty pod názvem Pět Tuctů Čombeho ve Foru Karlín, blížící se půlkulatiny stráví s rodinou. „Warner Music se chystá vydat kompilaci pod názvem Faces, které bude mapovat moji tvorbu od 80. let až po současnost, to bude od nich milý dárek k mým narozeninám.“

Nedávno Pavlíček představil doplněné vydání své knihy Země vzdálené. Životopisnou publikaci z roku 2008 doplnil o léta 2009 až 2015. O dalším pokračování zatím neuvažuje. „Ta kniha nebyla plánovaná jako story na pokračování ale kdo ví, třeba za pár let, pokud zdraví dá a ledy se pohnou a bude inspirace, tak se zase vrhnu na psaní,“ doplnil.

Slavní songy i muzikály

Pavlíček se nejvíc proslavil s Pražským výběrem a se Stromboli. S Kamilem Střihavkou a Otou Balagem stál u zrodu projektu B.S.P. Svou instrumentální tvorbu prezentoval se souborem Big Heads a na svých sólových albech. Napsal mnoho písní pro zpěvačku Moniku Načevu. Složil scénickou hudbu k divadelním představením, například k Višňovému sadu v Divadle na Vinohradech.

Je autorem muzikálů Excalibur, Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi, napsal balety Malý Princ a Kráska a zvíře. Složil hudbu k mnoha filmům i k televizním seriálům. Prosadil se i na zahraniční scéně v seriálu BBC Červený bedrník a Merlin. Objevil se i na albu Sociální síť, na kterém se podíleli Michal Horáček a Richard Müller. „Líbí se mi barevnost hudby, a tak vnímám i život. Nejsem zaměřený jen jedním směrem,“ prohlásil před časem.

