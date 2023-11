Slavný Quentin Tarantino: Průkopník drsných filmů nevystudoval, přesto se stal slavným režisérem

Tarantino se narodil 27. března 1963 ve městě Knoxville v Tennessee. Už jeho narození jakoby předurčilo jeho osud. Matka jej totiž pojmenovala Quentin podle postavy ze slavného westernového seriálu Gunsmoke. Otec Antonio je opustil ještě před narozením malého Quentina. Tarantino má také zajímavý původ – po mamince je čerokijský Indián a Ir a po otci zdědil italské geny. V dětství jej nejvíce ovlivnila popkultura – miloval hudbu, samozřejmě filmy a také hltal komiksy. Dalo by se říct, že měl stravovací poruchu, protože v té době odmítal jíst cokoliv jiného než hamburgery, hranolky nebo hot-dogy.

Videopůjčovna jako druhý domov

V dětství nebyl z nejposlušnějších dětí. Své o tom věděla i Tarantinova maminka, krom zmíněných stravovacích problémů měl teenager Tarantino i další. V 15 letech ukradl z místního obchoďáku knihu Elmora Leonarda The Switch (v Česku vyšla pod jménem Revanš), za což mu matka udělila domácí vězení. Ve stejný rok zanechal školy. Táhlo mu na 16 let, neměl práci, vzdělání, ani nic neuměl. Rozhodl se, že zkusí štěstí v místní videopůjčovně. Bylo to zaměstnání jeho snů. Během práce takřka bez přestání sledoval filmy, pro zákazníky byl „ten blázen z půjčovny“. Zde potkává Rogera Avaryho, který je stejný filmový maniak jako on. Sledují spolu stovky filmů a pokusí se o první scénář. Film nese název Narozeniny mého nejlepšího přítele (My Best Friend's Birthday). Jedná se o černou komedii, děj se točí kolem narozeninové party, jednu z hlavních rolí hraje sám Tarantino. Jím ztvárněná postava chce pro svého depresivního přítele uspořádat oslavu, ukázat mu, že ve 30 letech svět nekončí. Pozve tedy prostitutku, ale vše se nějak zvrtne. Zbytek filmu raději prozrazovat nebudeme. Část filmu bohužel shořela při požáru ve studiu. Tarantinův debut však ukázal, jakým směrem se bude jeho tvorba ubírat.

Ten, který povýšil brak na umění

Filmy, které Tarantino miloval nejvíc, byly většinou neznámé béčkové krváky. Jednalo se buď o samurajské filmy, westerny, nebo horory. Quentin je houževnatý, kromě práce ve videopůjčovně se snažil živit také jako herec. Jeho další film Gauneři (1992) už měl daleko větší úspěch, získal také ocenění. Tarantinův majstrštyk však přišel v roce 1994. Studio mu dalo volnou ruku, mohl natočit jakýkoliv film, jaký chtěl, ovšem pod jednou podmínkou. Musel se vejít do rozpočtu 10 milionů dolarů. Tarantino souhlasí a zrodí se legendární Pulp Fiction – Historky z podsvětí. Film získává cenu na festivalu v Cannes, je také nominován na 7 Oscarů, jednoho z Oscarů získává za nejlepší scénář.

Co jste o Tarantinovi nevěděli

Jeho filmy jsou natolik odlišné od běžné tvorby, že si je lidé buď oblíbí, nebo je nenávidí. Také se mnohokrát nechal slyšet, že ačkoliv točí hodně drsné filmy, není jeho záměrem propagace násilí. Tarantinova matka si v jeho dvou letech našla nového partnera, který jej adoptoval. Byl to hudebník s českými kořeny Curt Zastoupil. Je pochopitelné, že pro filmovou kariéru lépe zní příjmení jeho biologického otce. Tarantino také strávil 8 dní ve vazební věznici – vyhýbal se totiž placení pokut za parkování. Zde se poznal s kriminálníky, z nichž někteří sloužili jako předloha pro postavy v jeho filmech. Některé jeho filmy byly zakázány – například snímek Gauneři nesměl být v letech 1992–1995 promítán ve Spojeném království, jeho western Django je v Číně zakázán dodnes.

