Talentovaná dívka v čistě mužské profesi. Česká dirigentka si získala respekt ještě před náhlou smrtí

Dodnes není zcela obvyklé, že by byla žena dirigentkou orchestru. Když k tomu připojíte fakt, že by tento úkol měla splnit na začátku 20. století, a to za pouhých 25 let života, asi by člověk došel k závěru, že je to nemožné. To by však nesměla v minulosti existovat Češka Vítězslava Kaprálová.