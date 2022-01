Tam u nebeských bran. Za předčasné úmrtí Michala Tučného může zákeřná nemoc

Michal Tučný se do hudby zamiloval možná už v maminčině bříšku. Umělecké zázemí mu totiž mohli mnozí závidět. Matka byla uznávanou historičkou umění a otec se věnoval grafice. Sice nikdo z nich neovládal profesionální hudební nástroje, ale o to více se do tohoto živého uměleckého oboru ponořil syn Michal.

Už v dětství uměl hrát na klavír a kytaru a ve čtrnácti letech bubnoval ve školním dixielandu. Vzdělání tak šlo stranou a po studiích obchodní akademie se věnoval v podstatě jenom hudbě. Ještě aby ne, když se jednalo o tak obrovský talent.

Některé jeho skladby jsou dnes v podstatě lidového charakteru. Znají je skoro všichni a ti mladí je jistě velmi brzy poznají. Jak skončil život této country legendy?

Country bohém

Na začátku Michal Tučný hledal svůj hudební žánr. Nejdříve zkoušel štěstí s big beatem, ale pravou lásku našel v country. Za vším hledej ženu! Zásadní pro něj byl vztah s o třináct let starší zpěvačkou Evou Olmerovou, která mu pomohla k dvěma celoživotním láskám. Country a alkohol.

V tomto žánru to snad ani bez doušku kořalky či několika škopků piva ani nejde. Ovšem s tím souvisí i bohémská nátura Michala Tučného, která urychlila jeho odchod na onen svět. Když se však podíváme do jeho chorobopisu, budeme překvapeni, že neodešel o něco dřív.

Jeho hudební kariéra přirozeně stoupala na vrchol. Vystupování s Greenhorns, kde proběhlo zásadní setkání s Janem Vyčítalem a následně s Fešáky, kde zase potkal např. baviče Petra Novotného, vytvořilo základ jeho úspěšné kariéry. Vrcholné období, kdy se stal v podstatě celorepublikovou hvězdou, se však datuje od roku 1980. Jeho životní styl je nadále pod vlivem bohémské mysli.

Hit za hitem

Dnes si Michala Tučného vybavíme hlavně pod skladbami, jakými jsou Báječná ženská, Snídaně v trávě, Cesty toulavý a Tam u nebeských bran. Opravových hitů má pochopitelně mnohem víc a už při čtení těchto řádků vám jistě rezonují v uších. Jen málokdo si je totiž někdy nezabroukal.

Popularita Michala Tučného totiž vygradovala v osmdesátých letech, když se Zdeňkem Rytířem založil skupinu Tučňáci. Jeho tvář se začala pravidelně objevovat v televizi a na československém rozhlasu měl dokonce svůj vlastní pořad.

Ať už šlo o písničky původní či převzaté a nově přetextované, Michal Tučný se do éteru dostal v podstatě odkudkoli. Jeho charakteristický hlas si z paměti jen tak nevymažete a hlavně k tomu není sebemenší důvod.

Když se však zamyslíme nad vzkazem písně Tam u nebeských bran, pochopíme, že smrt v jeho životě už hrála roli strašidla nějaký ten pátek předtím, než definitivně odešel. Jistě, že citlivý a melancholický člověk tíhne k myšlenkám na konec, ale v případě Michala Tučného šlo opravdu o jeho vlastní zdraví.

Bohém až za hrob

Ke country patří alkohol, ale když jste hvězda pódia, je svod k tomu se do společenské zábavy zamilovat o něco větší. V jeho případě se jednalo o celoživotního bohéma. Hodně jedl a pil, a to i navzdory prodělané žloutence. V roce 1975 se mu stalo neštěstí, které přežil pouze zázrakem. Prasklo mu totiž tlusté střevo, což způsobilo těžký zánět.

Nepropadal však letargii či depresi a v těžkých stavech a silné bolesti nadále pracoval, skládal a vystupoval. Až na přelomu osmdesátých a devadesátých let musel s koncertováním v podstatě skončit. Nenavštěvoval již ani nahrávací studia a odstěhoval se se ženou na chalupu v Hošticích nedaleko Strakonic. Zde provozoval hospodu a pomalu se lepšil i jeho zdravotní stav.

Jen výjimečně se pokusil vystupovat, a to s kapelou Weekend. Následně však přišla osudová nemoc, která způsobila definitivní a rychlý konec. 10. března 1995 zemřel na rakovinu jater ve svých 48 letech. Jeho památku můžete uctít návštěvou hoštického hřbitova, kde je k vidění žulový pomník z dílny sochaře Michala Gabriela. Taky se zde každý rok odehrává country festival Stodola Michala Tučného.

Michal Tučný odešel předčasně, ale v našich srdcích žije skrze úžasné a krásné skladby, jež z něj dělají nesmrtelnou součást české kultury a hlavně krále české country.

