Tragédie slavných: Dcera chtěla spáchat demonstrativní sebevraždu, Zázvorková přišla pozdě

Říká se, že zesnulá Jana se jen těžce smiřovala s rolí dítěte, jehož matka je slavná a velmi zaměstnaná herečka. Toužila po pozornosti a zájmu. K tomu však využívala demonstrativní sebevraždu. Několikrát se prý pokusila si sáhnout na život, až jí to jednou opravdu vyšlo – bohužel dost pravděpodobně omylem.

Dceru našla mrtvou

Jana totiž prý přesně věděla, kdy chodí Zázvorková z představení domů. Vše si propočítala tak, aby ji při příchodu z divadla objevila a zachránila. Snad si myslela, že si jí matka konečně všimne a začne s ní trávit více času, bude ji chránit. Osud tomu však chtěl jinak. Herečka se zrovna ten den v divadle zdržela, a když přišla domů, svou dceru už našla mrtvou. „Ležela na podlaze a nad ní běžely čtyři plynové hořáky. Manžel se ji stále snažil oživit, zavolali jsme lékaře, ale bylo pozdě,“ citoval AhaOnline.cz herečku.

To, co se stalo, si prý nikdy neodpustila. Později dokonce prohlásila, že je jednodušší vyrovnat se s fyzickou bolestí než psychickou. Musela však žít dál. „Zdusila jsem v sobě takové ty zbytečné, chmurné myšlenky na minulost a smířila se s tím, jak šel život,“ vyprávěla kdysi, jak se s utrpením vyrovnávala.

Její matka ji hrubě urážela

Ani sama Zázvorková neměla jednoduchý vztah se svou maminkou. Popisovala ji jako noblesní ženu, jejíž krása a noblesa občas studily. Prý jí to s tatínkem nevyšlo a později se na dětech mstila. Stellu to naopak zocelilo a popohnalo ji to k tomu, aby se stala slavnou. Maminka jí totiž vyčítala, že tak krásná zase není.

Nejsou to však jediné útrapy, kterými si musela v životě projít. Celý život měla blíže k mužům než ženám, a to i v rovině přátelství. Kamarádila například s Vlastimilem Brodským nebo Jiřím Sovákem. Jejím prvním a posledním manželem se stal herec Miloš Kopecký, který byl znám nejen jako milovník žen, ale také jako první umělec v socialistickém Československu, který se v květnu 1987 nebál říct komunistům, že by měli odstoupit z funkcí.

Všechny peníze rozfofrovala

Byl však známý svou averzí k žárlivosti, milenkami se nikdy netajil. Navíc trpěl maniodepresivní psychózou. Život s ním tak nebyl jednoduchý. Manželství, do kterého vstoupil se Zázvorkovou v roce 1945, mu však vydrželo pouze rok. „Miloš Kopecký byl velice zvláštní etapou mého života, která skončila smutným odchodem naší dcery Jany z tohoto světa. Oba je mám ukryté v sobě ve zvláštní kazetě, kterou málokdy otevírám,“ řekla.

Zázvorková byla také řadovou členkou KSČ a podepsala Antichartu. Měla tak však učinit zejména s ohledem na tlak a touhu hrát. Svého času patřila k nejobsazovanějším herečkám a za svůj život si musela přijít na pořádný balík. Ke konci života jí však nic nezbylo, vše utratila za své radosti – a hlavně za cestování. „Ano, vydělala jsem si za svůj život docela slušně peněz. S chutí jsem si je také za sebe utratila. A proč ne? Zasloužila jsem si je přece já, a ne někdo jiný!“

„Dávala jsem si humry, langusty, krevety. A taky šampaňské! To pravé francouzské. Taky hodně stálo.“ Vypadá to, že tahle dáma opravdu uměla žít.

