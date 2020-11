Tragický život představitelky Věrky z Ulice: Herečka Milena Steinmasslová prožila brutální rozvod i boj o majetek

Možná se budete divit, ale Milena Steinmasslová se ve skutečnosti nejmenuje Milena, ale Milodava. V dětství byla ovlivněna svým otcem, kterého bezmezně milovala a on ji vychovával tak trochu jako chlapce. Každopádně ji vedl k samostatnostni, což se herečce v budoucnu mnohorát vyplatilo.

Medicína nebo DAMU

I ve škole Milena excelovala, patřila mezi milé, šikovné a upovídané studentky. Po gymnáziu Milena přemýšlela co dál a vypadalo to, že půjde na medicínu. Nakonec však všechno díky jednomu konkurzu dopadlo jinak a ona se přihlásila na DAMU. Vybrali si ji totiž přímo ze školní lavice do filmu Už zase skáču přes kaluže, kde se do herectví doslova zamilovala. Při studích hrála i v divadle. Hostovala v Národním divadle.

Televizní seriály

Slávu jí ale přinesly až televizní seriály. Za minulého režimu to byl politicky laděný seriál Muž na radnici, kde si zahrála dceru hlavního hrdiny. Její roli Bohunky všichni milovali a herečka se stala slavná, což si také náležitě užívala.

Láska s kameramanem

Při natáčení filmu Tam, kde hnízdí čápi, se sblížila s kameramanem Romanem Pavlíčkem, kterého si vzala a měli spolu dva syny. Jak herečka sama vzpomíná, jejich vztah byl vcelku idylický. Hádali se maximálně kvůli hereččině vytíženosti, která byla často neúnosná. Nemohla se věnovat dětem tak, jak by si přála. Nakonec však krize přece jen přišla. Začalo to v době, kdy synové dospívali a stávali se samostatnějšími. Milena už nechtěla ve vztahu zůstat, tak požádala o rozvod a tím začal velký boj.

Velký boj o majetek

Jelikož se manžel rozvádět nechtěl, soudil se s herečkou o dům, děti, ale i o lásku od zbytku rodiny. Navíc si začal s Milenou vyřizovat účty přes média. Tvrdil, že mu herečka vyměnila zámky od dveří společné vily, aby se nemohl dostat dovnitř. Tím se už prý totálně zhroutil a musel brát uklidňující prášky na nervy.

Napadení otce

Ublížil mu také fyzicky i starší ze synů, který ho bil zezadu do hlavy. Ten mladší se raději odstahoval k přítelkyni, aby nemul být přítomen každodennímu rodinnému dramatu.

Bitva o vilu

Největší bitva se svedla o desetimiliónou vilu, kdy prý byla Milena vyplacena částkou kolem pěti miliónů a měla se z domu odstěhovat. Té ale trvalo nějaký ten pátek, než se opravdu rozhodla vilu opustit a nechat exmanžela být.

Odpuštění

Sama však tvrdí něco jiného. Exmanžel si bral do společného bydlení v době rozvodu milenky, z čehož se zhroutila a utekla do zahraničí. Nyní už je naštěstí všechno zlé za ní a může říct, že rozvod zvládla a svému bývalému muži odpustila.

